Şampiyonluğun düğümü çözülüyor: Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın ilk 11’leri netleşti.
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.
Yedekler: Günay, Sara, Icardi, Eren, İlkay, Kaan, Nhaga, Lang, Singo, Boey.
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.
Yedekler: Mert Günok, Çağlar, Yiğit Efe, Levent, Mert Müldür, Fred, İsmail, Asensio, Oğuz, Musaba.