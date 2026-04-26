AjansHaber Gündem Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: “İstanbul’u, sıfır atık çalışmalarının merkezi olmasını önemsiyoruz”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: “İstanbul’u, sıfır atık çalışmalarının merkezi olmasını önemsiyoruz”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İstanbul’da 5 yıl içinde 10’dan fazla uluslararası kuruluşun ofis açacağını ve kentin sıfır atık diplomasisinin merkezi olacağını açıkladı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: “İstanbul’u, sıfır atık çalışmalarının merkezi olmasını önemsiyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında, İstanbul’da 5 yıl içerisinde 10’un üzerinde uluslararası kuruluş Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle ofis açarak, çalışmalarını yürütecek.

Sıfır Atık Hareketi küresel ölçekte büyüyor

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi’nin artık kıtaları aştığını, hemen hemen her ülkede, bu hareketin dünyaya verdiği pozitif katkıyı gördüklerini söyledi.

Sıfır Atık Forumu’na yoğun katılım bekleniyor

Daha yaşanılabilir, daha müreffeh bir dünya hayali kurduklarını ve bu hedeflere ulaşmak için çalıştıklarını belirten Ağırbaş, “5-7 Haziran’da Sıfır Atık Forumu’nu düzenliyoruz. Oraya 150’den fazla ülke katılacak ve 5 binden fazla katılım bekliyoruz. Dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık etkinliği olma özelliğini taşıyor.” dedi.

Yerel yönetimler ve özel sektör bir araya gelecek

Bugün itibarıyla dünya genelinden 200’den fazla belediye başkanının Sıfır Atık Forumu’nda olacağını anlatan Ağırbaş, orada yerel yönetim ve özel sektör temsilcileriyle sıfır atık uygulamalarını konuşacaklarını dile getirdi.

Platform vurgusu

Ağırbaş, vakıf olarak Emine Erdoğan liderliğinde dünyadaki bütün çevre örgütlerine rahatça tartışabilecekleri, özgürce fikirlerini ifade edebilecekleri bir platform sunduklarına işaret ederek, insanların bundan dolayı foruma katılmak istediğini kaydetti.

İstanbul’un diplomasi ve çevre vizyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’la ilgili özel bir vizyonu olduğuna vurgu yapan Ağırbaş, Erdoğan’ın bu kenti Birleşmiş Milletler’in (BM) bir merkezi haline getirmek istediğini söyledi.

Kendilerinin de Emine Erdoğan liderliğinde bu vizyonun sıfır atık ve çevre bağlamındaki takipçisi olmak istediklerini belirten Ağırbaş, şöyle konuştu:

“Bu bağlamda önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10’dan fazla uluslararası kuruluşun sıfır atık çalışmalarını yapacağı ofisini İstanbul’a açmasını hedefliyoruz. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı, yaptığımız anlaşma sonucunda İstanbul’da ofisini açtı. Önümüzdeki günlerde diğer Birleşmiş Milletler organizasyonlarının da ofis açıp sıfır atık çalışmalarını İstanbul merkezli yürütmesini arzuluyoruz çünkü İstanbul, 8 bin yıldan fazla tarihi olan çok önemli kadim bir şehir. Biz bu şehrin diplomasinin ve özellikle sıfır atık çalışmalarının merkezi olmasını önemsiyoruz.”

