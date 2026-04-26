AjansHaber Gündem İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Lübnan’a saldırı mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği “şiddetli saldırı” talimatının ardından Lübnan’a yönelik operasyonların süreceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, dün orduya verdiği “şiddetli saldırı” talimatının ardından Lübnan’ı hedef almaya devam edecekleri yönündeki tehdidini yineledi.

“ABD’yle, dolaylı olarak da Lübnan’la üzerinde mutabık kalınan düzenlemeler uyarınca kararlılıkla hareket ediyoruz.” diyen Netanyahu, Lübnan’a saldırıları sürdüreceklerine işaret etti.

“Tehditleri ortadan kaldıracağız”

Lübnan’da Hizbullah’ın saldırılarına karşılık vermekle sınırlı kalmayacaklarını belirten Netanyahu, aynı zamanda “tehditleri ortadan kaldırmak için” şiddetli saldırılarına devam edeceklerini söyledi.
Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan’a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti.

Bölgede gerilim ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan’a 2 Mart’ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Trump, İran'a saldırıları bitirme kararını Netanyahu'nun da görüşünü alıp kendisi verecek
#Dünya / 09 Mart 2026
Trump-Netanyahu telefon görüşmesinin İran'a saldırıların başlamasında etkili olduğu iddiası
#Dünya / 04 Mart 2026
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail'in sistematik savaş suçları
Okulda silah iddiası: Sincan'da soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Formula 1 İstanbul'a geri dönüyor
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
RAMS Park'ta 17. randevu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
Bakan Tekin'den eğitimde değer ve şahsiyet vurgusu
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "İstanbul'u, sıfır atık çalışmalarının merkezi olmasını önemsiyoruz"
Milli Savunma Bakanlığı, Konya ve Erzurum'da gençlerle buluşacak
