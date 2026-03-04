Trump-Netanyahu telefon görüşmesinin İran'a saldırıların başlamasında etkili olduğu iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesinin, İran'a yönelik saldırıların başlamasında belirleyici rol oynadığı iddia edildi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Amerikan Axios haber platformuna konuşan yetkililere göre, Netanyahu, 23 Şubat'ta Trump'ı arayarak İran lideri Ali Hamaney ile üst düzey danışmanlarının 28 Şubat'ta Tahran'da aynı noktada bir araya geleceğine dair istihbarat paylaştı.

Daha önce kamuoyuna yansımadığı belirtilen ve Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan yapılan telefon görüşmesinin, İran'a yönelik askeri sürecin başlamasında dönüm noktası olduğu iddia edildi.

Görüşmede, Netanyahu söz konusu toplantının tek bir hava saldırısıyla hedef alınabileceğini iletti, Trump'ın talimatıyla yapılan ilk incelemede ise ABD Merkezli İstihbarat Teşkilatı (CIA) İsrail istihbaratının sağladığı bilgileri teyit etti.

Doğrulamanın ardından Trump'ın istihbaratın güvenilir olduğu ve diplomatik seçeneklerin tükendiği kanaatine vardığı, 27 Şubat'ta ise saldırı için nihai onayı verdiği öne sürüldü.

 

İran'da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
#Dünya / 25 Mart 2026
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: “ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı”
#Dünya / 25 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
