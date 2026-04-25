Küresel Sumud Filosu İtalya’dan yola çıkmaya hazırlanıyor

Çeşitli ülkelerden sivil toplum temsilcileri, aktivistler ve gönüllülerden oluşan filo, İspanya’nın Barselona kentinden 12 Nisan’da hareket ederek 23 Nisan’da İtalya’nın Sicilya Adası’na ulaştı. Filoya katılacak diğer teknelerle birlikte Augusta Limanı’nda son hazırlıklar yapıldı.

Teknelere su, gıda ve yakıt yüklemesi gerçekleştirilirken, limanda Türk delegasyonu tarafından katılımcılara aşure dağıtıldı.

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, hazırlıkların tamamlandığını belirterek: “Sonunda hazırız, Augusta Limanı’ndayız. Tekneler hazır, hemen önümde, bu sabahtan beri avukatlarımızla birlikte vizeler ve çıkış işlemleri için tüm prosedürlerin yürütüldüğü liman başkanlığı bulunuyor.” dedi.

Delia, çıkış işlemlerinin yarın başlayacağını ifade ederek “Çok sayıda tekne var, yaklaşık 65 tekne, bu yüzden hepsinin çıkışı biraz zaman alacak. Ancak yarın, 26 Nisan’da nihayet yola çıkıyoruz.” diye konuştu.

Rota Yunanistan

Filonun ilk durağının Yunanistan olacağı belirtilirken, Delia şu bilgiyi paylaştı:

“İlk durağımız orası olacak. Çünkü daha önce de söylediğimiz üzere, bu kez Akdeniz’deki jeopolitik koşulların İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle belirsiz olması sebebiyle ara duraklar yapacağız. Bu duraklarda durumu yeniden değerlendireceğiz.”

Aktivistlerden destek çağrısı

Filoya katılan Abdüllatif Faslı ise hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “Bize lazım olan malzemeleri de botlarımıza ve gemilerimizi aldık. Yarın nasip olursa, inşallah denizde bir aksilik olmazsa yola çıkacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz.” dedi.

Faslı, filonun farklı kesimleri bir araya getirdiğini belirterek, “Farklı insanlardan, farklı görüşlerden, farklı ideolojilerden, düşüncelerden, partilerden tutun dünyanın insanları burada toplanmış ve tek dertleri, Gazze’deki insanları özgürlüğüne kavuşturmak, bunun için buradalar. Gerçekten ben gurur duyuyorum. İyi ki gelmişim. Daha önceden gelseydim daha güzel olurdu. 2025’te de katılmaya çalıştım ama nasip olmadı. Bu sene nasip oldu. Gerçekten çok gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.



