Manisa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybetti

Kaza, Mimar Sinan Bulvarı’nda bulunan UncubozköyKavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Halis Kösemen’in kullandığı motosiklet ile K.Z.E. idaresindeki başka bir motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan Kösemen ağır yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halis Kösemen, acil koduyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği kadrosunda görevli polis memuru, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü K.Z.E. gözaltına alındı

Kazanın ardından diğer motosikletin sürücüsü K.Z.E., emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın oluş şekli ile olası ihmal iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.