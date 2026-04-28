Beşinci kattan uçan tavuk çay masasına düştü

Mersin’in Tarsus ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir emlakçı dükkanının önünde çay içip sohbet eden vatandaşlar, karşı binanın üst katından aniden gelen tavukla kısa süreli panik yaşadı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, tavuğun havada süzülerek doğrudan masaya düştüğü, masada oturanların ise büyük bir şaşkınlıkla yerlerinden kalktığı görüldü.

İlk anlarda korku yaşayan vatandaşlar, olayın ardından durumu gülerek karşıladı. Yaşanan ilginç olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar oluşmadı.

O anları anlatan emlakçı Erkan Çağ, “Arkadaşlarla oturmuş çay içiyorduk. Bir anda üzerimize tavuk düştü. Önce ne olduğunu anlayamadık, kısa süreli korku yaşadık. Sonra tavuğun karşı apartmandan uçtuğunu fark ettik. Sahibi de ‘Bizim tavuk uçtu’ diye seslendi” ifadelerini kullandı.



