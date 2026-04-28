Maden işçileri, eylemini sonlandırdı

Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemleri, taraflar arasında sağlanan mutabakatla sona erdi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen kritik görüşmelerde, işçi ve işveren temsilcileri ortak bir zeminde buluştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıya ilgili bakanlık temsilcileri de katıldı. Görüşmelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da yer aldı.

Tarafların taleplerinin ele alındığı toplantılarda uzlaşma sağlandığı, varılan mutabakatın ardından maden işçilerinin eylemlerini sonlandırdığı bildirildi.

Bakanlık yetkilileri, sürecin sosyal diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde tamamlandığını ifade etti.

