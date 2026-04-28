HÜRJET Avrupa’ya açıldı: İspanya ile tarihi ihracat anlaşması

Türk savunma sanayisi, havacılık tarihinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. İspanya Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen süreç HÜRJET’in tercih edilmesiyle sonuçlandı. Madrid’de gerçekleştirilen resmi imza töreniyle, milli jetin Avrupa semalarındaki görevine başlamasının önü açıldı.

Avrupa pazarında kritik eşik

HÜRJET’in İspanya’ya satışı, Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi uluslararası alanda bir kez daha ortaya koydu. Yüksek teknoloji segmentinde bir Avrupa ülkesine yapılan ilk jet uçağı ihracatı olması, anlaşmayı stratejik açıdan öne çıkarıyor. Türkiye ile İspanya arasındaki savunma iş birliğini güçlendiren bu adımın, HÜRJET’in küresel pazardaki diğer potansiyel müşterileri açısından da güçlü bir referans oluşturması bekleniyor.

TUSAŞ’ın elde ettiği bu başarı, Türk mühendisliğinin havacılık alanındaki yetkinliğini Avrupa’nın ötesine taşıyarak sektör için yeni bir ihracat döneminin kapısını aralıyor.