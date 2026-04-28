AjansHaber Gündem HÜRJET Avrupa’ya açıldı: İspanya ile tarihi ihracat anlaşması

HÜRJET Avrupa’ya açıldı: İspanya ile tarihi ihracat anlaşması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, Avrupa yolculuğuna başlıyor. Madrid’de Airbus tesislerinde düzenlenen törende atılan imzalarla birlikte HÜRJET, bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye ihraç edilen ilk Türk jet uçağı olarak kayıtlara geçti.

HÜRJET Avrupa’ya açıldı: İspanya ile tarihi ihracat anlaşması

Türk savunma sanayisi, havacılık tarihinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. İspanya Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen süreç HÜRJET’in tercih edilmesiyle sonuçlandı. Madrid’de gerçekleştirilen resmi imza töreniyle, milli jetin Avrupa semalarındaki görevine başlamasının önü açıldı.

Avrupa pazarında kritik eşik

HÜRJET’in İspanya’ya satışı, Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi uluslararası alanda bir kez daha ortaya koydu. Yüksek teknoloji segmentinde bir Avrupa ülkesine yapılan ilk jet uçağı ihracatı olması, anlaşmayı stratejik açıdan öne çıkarıyor. Türkiye ile İspanya arasındaki savunma iş birliğini güçlendiren bu adımın, HÜRJET’in küresel pazardaki diğer potansiyel müşterileri açısından da güçlü bir referans oluşturması bekleniyor.

TUSAŞ’ın elde ettiği bu başarı, Türk mühendisliğinin havacılık alanındaki yetkinliğini Avrupa’nın ötesine taşıyarak sektör için yeni bir ihracat döneminin kapısını aralıyor.

İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Spor
Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Spor
Fenerbahçe’de Tedesco ve Özek dönemi sona erdi
Fenerbahçe’de Tedesco ve Özek dönemi sona erdi
AK Parti MYK’da yoğun gündem: Okullarda güvenlikten dijital tehditlere kapsamlı değerlendirme
AK Parti MYK’da yoğun gündem: Okullarda güvenlikten dijital tehditlere kapsamlı değerlendirme
İstanbul merkezli organize suç operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli organize suç operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
