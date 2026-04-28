GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’nin 64. yıl kuruluş törenine katıldı
16:45 Halkalı-Kapıkule hattında dev adım: Hızlı tren test sürüşleri başladı
15:54 İspanyol yetkiliden HÜRJET imzası sonrası mesaj: “Güvenilir dost Türkiye”
15:43 Dijital biletleme 3 bin ağacın kesilmesini önledi
15:29 HÜRJET Avrupa’ya açıldı: İspanya ile tarihi ihracat anlaşması
15:12 Başkan Saran duyurdu: Fenerbahçe sandığa gidiyor
14:13 AK Parti MYK’da yoğun gündem: Okullarda güvenlikten dijital tehditlere kapsamlı değerlendirme
14:12 İstanbul merkezli organize suç operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
AK Parti MYK’da yoğun gündem: Okullarda güvenlikten dijital tehditlere kapsamlı değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye gündeminin öne çıkan başlıklarını ele alacak. Toplantının ana gündemini ise son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olayları oluşturuyor.

Yayınlama Tarihi:
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ardından eğitimde güvenlik konusu yeniden MYK gündemine taşınacak.

Eğitimde güvenlik adımları masada

Toplantıda, öğrencileri suça ve şiddete yönlendiren faktörlerin detaylı şekilde analiz edilmesi bekleniyor. Okullarda güvenlik personelinin artırılması, kamera ve teknik takip sistemlerinin güçlendirilmesi ile ek önleyici tedbirler de değerlendirilecek. Öğrencilerin güvenli ortamda eğitim görmesine yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturulması planlanıyor.

Dijital tehditlere karşı yeni önlemler 

MYK’nın bir diğer önemli başlığı ise çocukların dijital dünyadaki güvenliği olacak. Sosyal medya ve internet üzerinden yayılan şiddet içerikleri, siber zorbalık ve gençleri etkileyen dijital risklere karşı alınabilecek yeni önlemler gündeme gelecek. Dijital ortamda çocukların korunmasına yönelik yeni mekanizmaların güçlendirilmesi üzerinde durulacak.

"Terörsüz Türkiye" vizyonunda son durum

Toplantıda ayrıca “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında gelinen aşama da ele alınacak. PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler, bu süreci destekleyecek yasal düzenlemeler ve uygulama takvimi değerlendirilecek. Sürece ilişkin diplomatik ve iç güvenlik adımlarının da kapsamlı şekilde masaya yatırılması bekleniyor.

#ak parti
#myk
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.