AK Parti MYK’da yoğun gündem: Okullarda güvenlikten dijital tehditlere kapsamlı değerlendirme

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ardından eğitimde güvenlik konusu yeniden MYK gündemine taşınacak.

Eğitimde güvenlik adımları masada

Toplantıda, öğrencileri suça ve şiddete yönlendiren faktörlerin detaylı şekilde analiz edilmesi bekleniyor. Okullarda güvenlik personelinin artırılması, kamera ve teknik takip sistemlerinin güçlendirilmesi ile ek önleyici tedbirler de değerlendirilecek. Öğrencilerin güvenli ortamda eğitim görmesine yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturulması planlanıyor.

Dijital tehditlere karşı yeni önlemler

MYK’nın bir diğer önemli başlığı ise çocukların dijital dünyadaki güvenliği olacak. Sosyal medya ve internet üzerinden yayılan şiddet içerikleri, siber zorbalık ve gençleri etkileyen dijital risklere karşı alınabilecek yeni önlemler gündeme gelecek. Dijital ortamda çocukların korunmasına yönelik yeni mekanizmaların güçlendirilmesi üzerinde durulacak.

"Terörsüz Türkiye" vizyonunda son durum

Toplantıda ayrıca “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında gelinen aşama da ele alınacak. PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler, bu süreci destekleyecek yasal düzenlemeler ve uygulama takvimi değerlendirilecek. Sürece ilişkin diplomatik ve iç güvenlik adımlarının da kapsamlı şekilde masaya yatırılması bekleniyor.