Uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem: “Önleyicilik” odakta

Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü panelinde konuşan Bakan Çiftçi, mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin yürüttüğü bir süreç olmadığını, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren çok boyutlu bir mesele olduğunu vurguladı.

Terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden kurduğu finans ağlarına dikkat çeken Çiftçi, devletin bu alandaki kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

“Uyuşturucu, terör örgütlerinin finansmanına kaynak oluşturur. Yani uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak, devlet olarak en temel sorumluluğumuz, milletimize karşı borcumuzdur. Bu mücadele, çocuklarımızın istikbalini koruma mücadelesidir. Aile kurumumuzu muhafaza etme mücadelesidir. Milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve Türkiye Yüzyılı’nın güçlü geleceğini koruma iradesidir.”

Suç oluşmadan engelleniyor: Yeni güvenlik yaklaşımı

Operasyon odaklı anlayışın yerini riskleri önceden bertaraf etmeye yönelik bir modele bıraktığını belirten Bakan Çiftçi, insanı ve aileyi merkeze alan politikaların önemine dikkat çekti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu; huzurun, güvenin, istikrarın ve güçlü toplum yapısının yüzyılı olarak inşa ediyoruz. Bu vizyonun merkezinde insan vardır, aile vardır, gençlik vardır ve gelecek vardır. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de Türkiye Yüzyılı’nı ‘Huzurun Yüzyılı’ yapmak için yeni güvenlik paradigmamızda ‘önleyici’lik ilkesini merkeze alıyoruz. Artık mücadelemizi yalnızca operasyon, yakalama ve adli süreç başlıklarıyla sınırlı görmüyoruz. Riski kaynağında tespit eden, suça giden yolları kapatan, gençlerimizi koruyan, aileleri bilinçlendiren ve toplumsal farkındalığı büyüten bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz.”

Rakamlarla mücadele: Zehir tacirlerine ağır darbe

Uyuşturucu ağlarının organize suç ve terörle bağlantısına dikkat çeken Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

“1 Ocak-25 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 17 bin 188 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 16,8 ton uyuşturucu madde, 51,2 milyon adet uyuşturucu hap ve 49 bin kök kenevir-skunk ele geçirildi. Hedef aldığımız 298 organize suç örgütünün 46’sının narkotik suç odaklı olması, uyuşturucu tehdidinin organize suçla, sokak şiddetiyle, yasa dışı para ağlarıyla ve terörün finansmanıyla ne kadar iç içe geçtiğini açıkça göstermektedir.”

Toplumsal mücadelede yeni model: STK iş birliği güçleniyor

Uyuşturucuyla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının değil, sivil toplumun da aktif rol üstlendiğini belirten Çiftçi, bu alanda geliştirilen destek mekanizmalarına dikkat çekti:

“Bu anlayışın en önemli araçlarından biri de Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen PRODES’tir. Yani Proje Destek Sistemi’dir. Bakanlığımız, derneklere proje karşılığında hibe desteği sağlamakta; STK’larımızın kurumsal kapasitelerini güçlendirmekte, kamu-STK iş birliğini geliştirmekte ve toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar eliyle çözümler üretilmektedir.”