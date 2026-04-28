Sarıyer açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı, Boğaz trafiği yeniden açıldı

Rusya’dan Kocaeli’ne seyir halindeyken Sarıyer açıklarında karaya oturan “KAPPA” isimli konteyner gemisi, bölgede kısa süreli yoğunluk oluşturdu.
Kıyı Emniyeti ekiplerinden hızlı müdahale
İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, kurtarma filosuyla kısa sürede olay yerine ulaştı. Operasyon süresince güvenliğin sağlanması amacıyla İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.
Kurtarma çalışması koordineli yürütüldü
Operasyonda KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörleri aktif rol üstlenirken, balık adam ekipleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu da çalışmalara destek verdi. Yoğun ve koordineli müdahale sonucu gemi bulunduğu noktadan emniyetli şekilde kurtarıldı.
Boğaz trafiği normale döndü
Geminin güvenli bir bölgeye çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı’ndaki ulaşım yeniden normale döndü. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte gemi trafiği saat 07.50 itibarıyla tekrar açıldı.