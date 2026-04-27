AjansHaber Spor Dolmabahçe’de golsüz gece: Beşiktaş 0-0 Karagümrük

Dolmabahçe'de golsüz gece: Beşiktaş 0-0 Karagümrük

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi:
Dolmabahçe’de golsüz gece: Beşiktaş 0-0 Karagümrük

Beşiktaş Park’ta oynanan karşılaşmada ligin son sırasında yer alan Karagümrük’ü konuk eden siyah-beyazlı ekip, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Ligi 4. sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Beşiktaş, alt sıradaki rakipleri RAMS Başakşehir ve Göztepe’nin kazandığı haftada 2 puan kaybetti.

Beşiktaş puanını 56’ya yükseltirken, son sıradaki Fatih Karagümrük 21 puana ulaştı.

Siyah-beyazlılar gelecek hafta Gaziantep deplasmanına çıkacak, Karagümrük ise Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Sergen Yalçın 100. Süper Lig maçına çıktı

Siyah-beyazlı takımın başında 100. Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, dalya maçında 1 puan aldı.

Beşiktaş’taki ikinci dönemini geçiren 53 yaşındaki teknik adam, 100 maçlık serüveninde 57 galibiyet, 24 mağlubiyet alırken 19 beraberlik elde etti.

 

#beşiktaş
#karagümrük
#trendyol süper lig
