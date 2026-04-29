AjansHaber Videolar Yaşam Sarayburnu’nda yunusların büyüleyen dansı

Sarayburnu’nda yunusların büyüleyen dansı

İstanbul Boğazı girişinde su yüzeyine çıkan yunuslar, dron kamerasına yansıyan görüntülerde görsel şölen sundu. Uzmanlar artan gözlemleri ekosistemin canlanmasına bağlıyor.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(İHA)
Güncelleme Tarihi:

Pandemi sonrası yunuslar Marmara Denizi ile Karadeniz arasında geçiş güzergahı olan İstanbul Boğazı’nda daha sık görülmeye başlandı. Uzmanlara göre bu durum, ekosistemin yeniden nefes aldığının önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Ritmik hareketler ve sürü davranışı

İstanbul’da Sarayburnu açıklarında dron kamerasına yansıyan görüntülerde ise yunuslar, dalgalarla birlikte ritmik şekilde yükselip alçalırken, suyun üzerinde adeta bir koreografi oluşturdu. Zaman zaman tekli, zaman zaman sürü halinde ilerleyen yunuslar, Sarayburnu açıklarında hızla ilerledi. Bazı anlarda ise peş peşe sıçrayarak görsel bir şölen sundu. Yunuslar kimi zaman Boğaz’dan geçen gemilerle de yarışırcasına ilerledi.

Ekosistemin sağlığına işaret

Uzmanlar, İstanbul Boğazı’nda yunusların varlığının yeni olmadığını ancak son yıllarda daha görünür hale geldiğini belirtiyor. Daha önce de Boğaz’da kaydedilen yunus görüntüleri, özellikle bahar aylarında artış gösterirken, bu canlıların sağlıklı bir deniz ekosisteminin en önemli göstergelerinden biri olduğu vurgulanıyor. Yunusların İstanbul Boğazı’nı sadece geçiş noktası olarak değil, aynı zamanda beslenme ve sosyal etkileşim alanı olarak kullandığı kaydediliyor.

Spor
