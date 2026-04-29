AjansHaber Gündem Bakan Kurum, Paris’te IEA’nın Enerji Dönüşümü Diyalogları’na katılacak

Bakan Kurum, Paris’te IEA’nın Enerji Dönüşümü Diyalogları’na katılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, yarın Paris’te Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) düzenleyeceği “Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyalogları”nın ilk oturumuna katılacak.

Bakan Kurum, Paris’te IEA’nın Enerji Dönüşümü Diyalogları’na katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansına (COP31) Türkiye’nin ev sahipliğine yönelik uluslararası temasları ve programları devam ediyor.

Bu kapsamda, COP31 Başkanlığı ile Uluslararası Enerji Ajansının stratejik ortaklığında yürütülecek “Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyalogları”nın ilki yarın Paris’te düzenlenecek.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’un da katılacağı oturumlarda, Bakan Kurum açılış konuşması yapacak.

Türkiye’nin enerji dönüşümü vizyonu

Toplantıda Türkiye’nin enerji dönüşümü yol haritası ele alınacak. “Temiz pişirmeye erişim” gündeme taşınacak.

Oturumda, Türkiye’nin “Uygulama COP’u” vizyonuyla COP31’e yönelik hazırlıklarını, IEA ile COP31 Başkanlığı arasında kurulan stratejik ortaklığın önemini anlatacak Bakan Kurum, COP31 Başkanlığının temiz enerjiye geçişini hızlandırmak için ülkelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin uygulamaya dönüşmesi için çalışacağını vurgulayacak.

Küresel enerji krizi ve iş birliği vurgusu

Bakan Kurum, dünyada yaşanan enerji krizinin temiz enerjiye geçişi hızlandırmanın tetikleyicisi olması için ülkelerin birlikte harekete geçip aksiyon alması gerektiğine dikkat çekecek.

“Temiz pişirme” gündemi

Toplantının önemli başlıklarından biri de “temiz pişirme” olacak. Özellikle Sahraaltı Afrika, Güney Asya ve bazı Pasifik ülkelerinde katı yakıtlardan kaynaklanan can kayıplarına dikkat çekilecek oturumda, Bakan Kurum da Uluslararası Enerji Ajansı ile COP31’de “temiz pişirmeye erişimi” küresel gündemin merkezine taşımak istediklerini anlatacak.

#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
TOKİ’de büyük kura tamamlandı: İstanbul’da 100 bin konutun sahipleri belli oldu
Bakan Kurum: "Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızla birlikte ne söz verdiysek yaptık"
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe’de Tedesco ve Özek dönemi sona erdi
İşsizlik martta geriledi: %8,1’e indi
Hakkari’de dereye düşen 8 yaşındaki Osman’dan acı haber
