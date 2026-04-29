İpliklerde direniş: Filistinli tasarımcıların küresel moda anlatısı

Geleneksel mirası çağdaş tasarımla buluşturan Filistinli tasarımcılar, modayı estetikten öte kimlik, hafıza ve direnişin güçlü bir ifade alanına dönüştürüyor.

Filistinli tasarımcılar, son yıllarda küresel moda endüstrisinde yalnızca estetik üretimleriyle değil, kültürel kimlik, hafıza ve toplumsal anlatıları merkezine alan yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. Müze koleksiyonlarından uluslararası podyumlara uzanan bu yükseliş, Filistin modasını küresel tasarım sahnesinde güçlü bir ifade alanına dönüştürüyor.

Kültürel miras ve modern tasarımın birleşimi

Filistinli tasarımcılar, geleneksel nakış teknikleri, sürdürülebilir üretim modelleri ve çağdaş silüetleri bir araya getirerek modayı yalnızca bir giyim alanı değil, aynı zamanda kültürel bir anlatı platformu olarak konumlandırıyor. Tasarımlar, kimlik, yerinden edilme, hafıza ve aidiyet gibi temalar üzerinden şekilleniyor.

Öne çıkan tasarımcılar ve kolektifler


Zeid Hijazi, 2020 Fashion Trust Arabia ödülünün ardından çalışmalarını uluslararası alanda genişleterek Victoria & Albert Müzesi’nin kalıcı koleksiyonuna giren,  bu koleksiyona kabul edilen en genç ve ilk Filistinli tasarımcı olarak tasarımlarıyla öne çıkıyor. Hijazi, son olarak New York belediye başkanının eşi Rama Duwaji’yi giydirerek tasarımını küresel siyasi ve sosyal sahneye taşıdı.

Nöl Collective, mülteci kamplarındaki kadın zanaatkarlarla yürüttüğü üretim modeliyle geleneksel Filistin nakışını çağdaş moda diliyle buluşturuyor. Kolektif, üretim sürecini aynı zamanda ekonomik güçlenme aracına dönüştürüyor.

Nafisika Skourti, “Toprağım Meyve Verir” koleksiyonu ile markasının Filistin mirasına ve direnişine adadığı “حُبِّي فِلَسْطِين” (Sevgilim Filistin) kalıcı etiketi altındaki ilk serisini sunarak; Filistin toprağının bereketini simgeleyen karpuz, Yafa portakalı ve zeytin dalı gibi motifleri modern kesimlerle buluşturmuş, bu tematik yaklaşımıyla sokak modası ve kültürel referansları birleştirerek dijital platformlarda geniş bir takipçi kitlesi oluşturmuştur.

Reemami, Reema Al Banna tarafından kurulan marka olarak cesur grafik dili ve nakış detaylarıyla kimlik temalarını özgür ve deneysel bir estetikle işliyor.

Sylwia Nazzal, liderliğindeki Nazzal Studio, modayı yalnızca giyilebilir bir form olmaktan çıkarıp, sanatla iç içe geçen bir anlatı alanına dönüştürüyor. 2024’te Fashion Trust Arabia’da kazandığı “İlk Yetenek” ödülüyle dikkat çeken Nazzal, yer değiştirme, kimlik ve hafıza gibi derin temaları; deneysel silüetler ve güçlü kavramsal yaklaşımlarla yeniden yorumluyor. Markanın tasarımları, heykelsi formlar ve incelikle kurgulanmış detaylar aracılığıyla hem bireysel hikayeleri hem de kolektif hafızayı görünür kılan, adeta giyilebilir ifadelere dönüşüyor.

Ayham Hassan, 2025  Fashion Trust Arabia (FTA)  finalisti olarak teknik hassasiyet ile kavramsal tasarımı birleştirerek Filistin modasında deneysel yaklaşımı temsil ediyor.
 

Hazar Jawabra, Kudüs merkezli üretimlerinde örgü ve el işçiliğini neşeli ve yerel motiflerle birleştirerek tasarımlarına karakteristik bir kimlik kazandırıyor.

Hind Hilal, mimari estetikten beslenen sade ve yapı odaklı tasarımlarıyla modern hazır giyim anlayışına yeni bir yorum getiriyor.


Meera Adnan, Gazze merkezli çalışmalarında minimalizmi akışkan formlar ve ince detaylarla birleştirerek rafine bir tasarım dili oluşturuyor.


Trashy Clothing politik mizahı ve güçlü görsel anlatımı tasarımlarına entegre ederek modayı bir eleştiri ve ifade alanına dönüştürüyor. Markanın “Inspection Trousers (Muayene Pantolonları)” tasarımı, Filistinlilerin maruz kaldığı kontrol noktası aramalarına bir tepki niteliği taşıyor; açık fermuar detayıyla “soyunma rızasını geri alma” mesajı vererek beden politikaları üzerinden direnişi görünür kılıyor. “Identity Hood Jacket” ise kimlik gizleme pratiğini estetik bir dile çevirerek baskı altındaki direnişi simgeleyen ikonik kapüşonlu silüetler sunuyor.

Küresel moda sahnesinde yeni merkez

Filistinli tasarımcıların artan görünürlüğü, moda endüstrisinde kültürel çeşitlilik ve politik anlatıların giderek daha fazla yer bulduğunu ortaya koyuyor. Bu yeni dalga, Filistin modasını yalnızca bölgesel bir üretim alanı olmaktan çıkararak küresel tasarım ekosisteminin önemli bir parçası haline getiriyor.

Bu anlatı, modanın sınırlarını genişletirken Filistin’i yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda evrensel bir hikaye alanı haline getiriyor.

