Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi

GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Aydın'ın Efeler ilçesinde toprak kayması nedeniyle üç ev tahliye edildi.

Yayınlama Tarihi:
İki gündür şehri etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Mesudiye ve Kemer Mahallelerinde toprak kayması yaşandı. 

İstinat duvarı, Kemer Mahallesi'nde Çakırlar Çayı'nın taşması sonucu yıkıldı. 

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin kararı doğrultusunda riskli durumdaki Mesudiye Mahallesi'nde iki ev ve Kemer Mahallesi'nde bir ev için tahliye kararı verildi. 

Mesudiye Mahallesi'nde evinden tahliye edilen Hatice Karasoy, "O toprak kayar, ev yıkılır, sizin evlere bir şey olur, can kaybı olur diye bizi evden çıkardılar. Şimdi üzülüyorum haliyle. Çok üzülüyoruz ama Allah afetinden saklasın." dedi. 

Kemer Mahallesi'nde evinden tahliye edilen Mustafa Acar da çayın kenarında yıkılan setin yeniden yapılmasını talep etti. 

Ayrıca dün de iki ev benzer riskler nedeniyle tahliye edilmişti. 

#aydın
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.