Zirve yarışı kızışıyor: Trabzonspor 2-1 Galatasaray

Süper Lig’in 28. haftasında, zirve yarışındaki kritik randevuda Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan bordo-mavililer, 4. dakikada Onuachu ile öne geçti. Galatasaray 48. dakikada Singo ile eşitliği yakalasa da 62. dakikada sahneye çıkan Nwaiwu, Trabzonspor’a 3 puanı getiren golü attı.

Maç eksiğiyle 64 puanda bulunan Galatasaray, liderliğini sürdürürken, Trabzonspor bu galibiyetle puanını 63’e yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde erteleme maçında Göztepe’ye konuk olacak. Trabzonspor ise Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’da Osimhen, Sara ve Sane forma giyemedi

Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönen Gabiel Sara ile cezalı Leroy Sane Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.

Uğurcan Çakır, 216 gün sonra Papara Park'ta

Trabzonspor'un ligin 5. haftasında Papara Park'ta Samsunspor ile oynadığı müsabakanın ardından Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, ilk kez eski takımına karşı forma giydi.

Jaja’ya plaket verildi

Karşılaşmayı izlemek için kente gelen Trabzonspor'un eski Brezilyalı oyuncusu Jaja'ya, kulüp başkan yardımcısı Birhan Emre Yazıcı tarafından plaket verildi.