AjansHaber Spor Zirve yarışı kızışıyor: Trabzonspor 2-1 Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, evinde ağırladığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig’in 28. haftasında, zirve yarışındaki kritik randevuda Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan bordo-mavililer, 4. dakikada Onuachu ile öne geçti. Galatasaray 48. dakikada Singo ile eşitliği yakalasa da 62. dakikada sahneye çıkan Nwaiwu, Trabzonspor’a 3 puanı getiren golü attı.

Maç eksiğiyle 64 puanda bulunan Galatasaray, liderliğini sürdürürken, Trabzonspor bu galibiyetle puanını 63’e yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde erteleme maçında Göztepe’ye konuk olacak. Trabzonspor ise Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’da Osimhen, Sara ve Sane forma giyemedi

Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönen Gabiel Sara ile cezalı Leroy Sane Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.

Uğurcan Çakır, 216 gün sonra Papara Park'ta

Trabzonspor'un ligin 5. haftasında Papara Park'ta Samsunspor ile oynadığı müsabakanın ardından Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, ilk kez eski takımına karşı forma giydi.

Jaja’ya plaket verildi

Karşılaşmayı izlemek için kente gelen Trabzonspor'un eski Brezilyalı oyuncusu Jaja'ya, kulüp başkan yardımcısı Birhan Emre Yazıcı tarafından plaket verildi.

Türk kulüpleri UEFA’dan 83,44 milyon avro gelir sağladı
Türk kulüpleri UEFA’dan 83,44 milyon avro gelir sağladı
Kartal evinde kazandı: Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa
Kartal evinde kazandı: Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa
2026 FIFA Dünya Kupası’na son 1 maç: Türkiye-Kosova maçı ilk 11'ler belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası’na son 1 maç: Türkiye-Kosova maçı ilk 11'ler belli oldu
Türkiye 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini kaptı: Türkiye 1- Kosova 0
Türkiye 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini kaptı: Türkiye 1- Kosova 0
Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen tahliye edildi
Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen tahliye edildi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 takım belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 takım belli oldu
A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası vizesi için Kosova deplasmanında
A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası vizesi için Kosova deplasmanında
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde: Türkiye 1- Romanya 0
A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde: Türkiye 1- Romanya 0
Hedef Dünya Kupası: Türkiye-Romanya maçı ilk 11'ler belli oldu
Hedef Dünya Kupası: Türkiye-Romanya maçı ilk 11'ler belli oldu
