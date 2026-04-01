İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, "Asker sayısında eksiklik var ve bu durum bizim için artık sürdürülemez." dedi.

Defrin, orduda 12 ila 15 bin arasında asker açığı bulunduğunu belirtti. Askerlikten muaf tutulan ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler) konusundaki tartışmalara işaret ederek, "Daha fazla askerin orduya katılmasını sağlayacak bir yasaya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

İsrail’de Harediler askerlikten muaf tutuluyor. Dini partiler, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya bu muafiyetin devam etmesini sağlayacak bir yasa için baskı yapıyor. Muhalefet ise tüm kesimlerin zorunlu askerliğe dahil edilmesini savunuyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 26 Mart'ta İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." şeklinde açıklama yapmıştı.

Zamir, İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'da da kara işgaline başlayan İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğuna dikkat çekti.