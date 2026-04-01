GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran’a yönelik saldırılar sonras ilk kez Kongre’de ifade verecek

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran’a yönelik saldırılar sonras ilk kez Kongre’de ifade verecek

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Kongre’de ilk kez ifade vereceği öne sürüldü.

Yayınlama Tarihi:
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran’a yönelik saldırılar sonras ilk kez Kongre’de ifade verecek

The Hill gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hegseth’in, savaş sonrasında 29 Nisan’da Kongre önünde ifade vermesi bekleniyor.

Hegseth’in, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi (HASC) önünde konuşma yapacağı belirtilirken, oturumaAmerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in de katılmasının öngörüldüğü ifade ediliyor. Ancak kaynaklar, söz konusu tarihte değişiklik olabileceğine dikkat çekiyor.

ABD Savunma Bakanlığı, 25 Mart’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin Kongre üyelerine brifing sunmuştu.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Demokratlar, 27 Mart’ta komiteye başkanlık eden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers’a, Pentagon yetkililerinin katılımıyla açık bir oturum düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Komite üyeleri tarafından kaleme alınan mektupta, “Trump yönetimi ve Savunma Bakanlığı’nın şeffaflık eksikliğinden ve Kongre ile ABD halkını bilgilendirmedeki yetersizliğinden derin endişe duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Rogers ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Neler olup bittiği, seçeneklerin neler olduğu ve neden değerlendirildikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyoruz. Ancak bu sorulara yeterli yanıt alamıyoruz.” dedi.

#Gündem / 04 Nisan 2026
#Spor / 04 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.