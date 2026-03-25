TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “

İran ve ABD/İsrail arasındaki savaş hakkında konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "İran'a yönelik saldırıların uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur. Müzakerelerin sürdüğü bir dönemde askeri saldırıların başlatılması, yalnızca bir devlete değil, diplomasiye de yönelmiş bir darbe niteliğindedir." sözlerini kullandı.

“Türkiye’nin çevresi adeta ateş çemberine dönüştü”

Fuat Oktay, savaşlar, işgaller, enerji krizleri, göç hareketleri ve terör tehditlerinin; teknoloji, ekonomi, savunma sanayisi ve büyük güçler arasındaki rekabetle iç içe geçtiğine dikkat çekti. Günümüzde hiçbir bölgesel krizin yalnızca bulunduğu coğrafyayla sınırlı kalmadığını, aksine küresel sistemin fay hatlarına temas ettiğini vurguladı.

Bugün Türkiye’nin çevresinin bir ateş çemberine dönüştüğünü belirten Oktay; Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in, İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan sürecin, bölgenin son yıllarda karşı karşıya kaldığı en derin krizlerden birine evrildiğini ifade etti.

“İran’ın stratejisi bölgesel güvenliği tehlikeye atıyor”

Fuat Oktay, İran’ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’e karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak bu gerekçeyle komşu veya bölge ülkelerini hedef alan saldırılar gerçekleştirmesi de doğru değildir. İran'ın bu stratejisi yanlıştır. Çünkü tam da İsrail'in ve kendisiyle savaş halinde bulunan siyonist grubun karşısında tek blok halinde buluşturmak istediği bir İslam coğrafyası vardır, Körfez vardır ve bu strateji buna hizmet etmektedir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesinde fayda var. Bölgesel güvenlik, bir ülkenin savunma iddiasıyla diğer ülkelerin güvenliğini tehlikeye atabileceği bir alan değildir.”

"Türk dış politikası karşılıklı saygı, ortak fayda ve kazan-kazan anlayışına dayanmaktadır"

Komşuların, dış politikada önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Oktay, "Türk dış politikası işgalci ya da emperyalist değil, karşılıklı saygı, ortak fayda ve kazan-kazan anlayışına dayanmaktadır." dedi.