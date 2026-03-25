Türkiye’nin yeni insansız deniz aracı PİRANA, Yunanistan basınında “ateş gemisi” olarak nitelendirildi

Yunan basınına yansıyan haberlerde, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen aracın denizlerde dolanan mühimmat olarak görev yapacağı ve Yunan gemileri için ciddi bir tehdit oluşturacağına dikkat çekildi.

PİRANA’nın imha gücü

Yunan basınında, PİRANA’nın geniş bir sürü operasyonun parçası olarak görev yapma yeteneği ve bu durumun aracın operasyonel gücünün artıracağı ifade edildi. Yunan medyasında "Patlayıcı yükünün yanı sıra radyo frekansları ve uydu bağlantılarına dayalı modern iletişim sistemleriyle donatılan PİRANA, operatörlerin uzun mesafelerden kontrol sağlamasına imkan tanıyacak.” denildi.

Üretim öncesi test aşaması

Yunan medyası ”ateş gemisi” olarak nitelendirdikleri aracın kabiliyetlerinin belgelendirilmek amacıyla test aşamasından geçtiğini belirtti. PİRANA’nın Türk envanterine girmesinin denizdeki asimetrik savaş kabiliyetlerini güçlendireceği vurgulandı. Haberlerde ayrıca, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığına (GEN) bu tür

sistemleri hızla bünyesine katması gerektiği çağrısında bulunuldu.