"Futbolda bahis ve şike” soruşturmasında tahliye kararı: Metehan Baltacı tahliye edildi

Duruşma öncesi Galatasaray yöneticileri Metin Öztürk, Abdullah Kavukçu, Eray Yazgan ve Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da Baltacı'ya destek için duruşmaya geldi.

“Kendi oynadığım maçlarda kesinlikle bahis oynamadım”

Metehan Baltacı savunmasında, "Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ben iddianamede bahsi gecen 2 eylem tarihinde U19'daydım, yani 19 yaş altı takım kadrosundaydım. A takımında değildim. 19 Mart 2021 ve 17 Nisan 2021 tarihlerinde yasal sitede bahis üyeliğim vardı. Bu iki maça bahis oynamıştım. U19 takımında yer alanlar A takımında yer alanlarla aynı alanda bulunmazlar. Ben de o tarihte takımdan kimseyle irtibat halinde değildim. A kadrosunda yer almadığım için söz konusu Galatasaray- Rizespor maçında ve Göztepe-Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu. Söz konusu oynadığım bahiste de herhangi bir para kazanmadım. Oynadığım bahis gol bahsidir." dedi.

Savunmasına devam eden Baltacı, şunları ekledi:

“2023-2024 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü'nün A takımı kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma bu sezonda çıktım. Bildiğim kadarıyla yasa dışı bahis sitelerine üyeliğim yoktu. A takımında yer aldıktan sonra da herhangi bir bahis oynamadım. Kendim oynadığım maçlarda da kesinlikle bahis oynamadım. Arkadaş grubundaki mesajlardan anlaşılacağı üzere kimseyle şike anlaşması yapmadım. Mesajlarda geçen herhangi bir kupon da yoktur. Hesabıma gelen para da yok."

“Dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum”

Dolandırıcılıkla ilişkin suçlamaları reddeden Baltacı, "Dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım. 12 yaşından beri futbol ile ilgileniyorum. Yıllardır emek veriyorum. Bu duruma düşmekten çok üzgünüm ve kabul etmiyorum. TFF'den hak mahrumiyeti cezası aldım. 4 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Baltacı'nın “dolandırıcılık” ile “şike ve teşvik primi” suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Metehan Baltacı'nın tahliyesine karar verdi.