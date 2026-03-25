İran'dan ABD uçak gemisine tehdit: “Menzilimize girerse vururuz”

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, ABD’nin bölgeye konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisine yönelik açıklamalarda bulundu. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının aktardığı bilgilere göre İrani, söz konusu filonun tüm hareketlerinin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.

Operasyonel hazırlık mesajı veren İrani, "Düşman Abraham Lincoln filosunun performansı ve hareketleri sürekli olarak izlenmektedir ve düşman filosu füze sistemlerinin menziline girer girmez İran donanması tarafından ezici saldırıların hedefi olacaktır." dedi.

İddialar ve yalanlamalar

İran kanadından gelen bu tehditler, bölgedeki askeri hareketliliğin ardından geldi. Hatırlanacağı üzere İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, 14 Mart tarihinde geminin hedef alındığını ve bu saldırı sonrası operasyonel sahadan uzaklaştığını iddia etmişti. ABD ordusu ise söz konusu iddiaları reddederek uçak gemisinin herhangi bir saldırıya maruz kalmadığını savunuyor. Bölgedeki yüksek tansiyon, karşılıklı açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor.