AjansHaber Dünya İran'dan ABD uçak gemisine tehdit: “Menzilimize girerse vururuz”

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, ABD’nin bölgeye konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisine yönelik açıklamalarda bulundu. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının aktardığı bilgilere göre İrani, söz konusu filonun tüm hareketlerinin anlık olarak takip edildiğini vurguladı. 

Operasyonel hazırlık mesajı veren İrani, "Düşman Abraham Lincoln filosunun performansı ve hareketleri sürekli olarak izlenmektedir ve düşman filosu füze sistemlerinin menziline girer girmez İran donanması tarafından ezici saldırıların hedefi olacaktır." dedi.

İddialar ve yalanlamalar

İran kanadından gelen bu tehditler, bölgedeki askeri hareketliliğin ardından geldi. Hatırlanacağı üzere İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, 14 Mart tarihinde geminin hedef alındığını ve bu saldırı sonrası operasyonel sahadan uzaklaştığını iddia etmişti. ABD ordusu ise söz konusu iddiaları reddederek uçak gemisinin herhangi bir saldırıya maruz kalmadığını savunuyor. Bölgedeki yüksek tansiyon, karşılıklı açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor.

 

"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
#Gündem / 29 Mart 2026
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
#Gündem / 29 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
