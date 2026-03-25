Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe: 24 ildeki operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 24 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma yürütüldü.

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ortaya çıktı.

Bu kapsamda çok sayda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

