Bakan Göktaş: "Bu ay 2 bin 878 gence 660 milyon lira ödeme yapıldı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, “2023'te hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan toplam başvuru sayısı 221 bin 351'e ulaştı. Bu ay 2 bin 878 gencimize sağladığımız 660,9 milyon liralık ödeme ile birlikte, bugüne kadar toplam 132 bin 688 gencimize kredi desteği sağlamış olduk.” dedi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini ve aileyi güçlendirmeyi ana hedef olarak gördüklerini belirtti.

Fonun, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini belirten Göktaş, bu kaynakla gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını, aileyi güçlendirmek adına 81 ilin tamamında bu projeyi kararlılıkla sürdürdüklerini açıkladı.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi için ocakta kredi miktarını güncellediklerini hatırlatan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz." bilgisini paylaştı.

Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini belirten Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini ise her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Nitekim fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 8 bin 20 çiftimizin 8 bin 113 çocuğu dünyaya geldi." açıklamasında bulundu.

"Toplam başvuru sayısı 221 bin 351'e ulaştı"

Gençlerin evliliklerini sağlam temeller üzerine kurmalarını hedeflediklerini ve evlilik yolundaki çiftleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'te hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan toplam başvuru sayısı 221 bin 351'e ulaştı. Bu ay 2 bin 878 gencimize sağladığımız 660,9 milyon liralık ödeme ile birlikte, bugüne kadar toplam 132 bin 688 gencimize kredi desteği sağlamış olduk. Gençlerimizin evlilik süreçlerine katkı sunmak amacıyla sağladığımız toplam destek miktarı ise 10 milyar 734 milyon lirayı buldu. Gençlerimize sadece maddi destek sağlamakla kalmıyor, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle de yanlarında oluyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 163 bin 126 gencimize eğitim ve rehberlik desteği verdik."

