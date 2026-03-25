AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası ve Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz" kitabına yazdığı takdim yazısında, Nevruz'un kardeşlik ve diriliş bayramı olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun editörlüğünde hazırlanan "Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz" isimli eser okuyucuyla buluşuyor. Kitabın takdim yazısını kaleme alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihin milletlerin hafızası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bizi biz yapan, bizi bir kılan ve asırlar boyunca ayakta tutan en mühim unsurlardan biri de köklerimize ve ortak kültürel değerlerimize olan güçlü aidiyetimizdir. Adriyatik kıyılarından Çin Seddi'ne, Türkistan bozkırlarından Balkanlar'ın zümrüt yeşili dağlarına kadar uzanan o devasa gönül coğrafyamızda, yüzlerce yıldır aynı coşku ve aynı heyecanla kutladığımız Nevruz Bayramı, bu aidiyetin en müşahhas, en renkli nişanesidir."

Türk dünyasının geçmişte yaşadığı asimilasyon politikalarına ve zorluklara değinen Erdoğan, o karanlık dönemlerin geride kaldığını ifade etti. 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi ile kader ortaklığının perçinlendiğini belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün, merhum İsmail Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' diyerek yaktığı o meşale, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında devasa bir küresel güce dönüşmüştür. İnanıyoruz ki, ilim ve fikir köprüleri sağlam kurulduğunda, siyasi ve ekonomik köprüler yıkılmaz birer abideye dönüşecektir. Kitabın 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Türk Dünyası Asrı'nın inşasında sağlam bir irfan tuğlası olacağına yürekten inanıyorum."

 

