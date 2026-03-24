İran Devrim Muhafızları: “Trump bazı ülke liderlerine sığındı”

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD ve İsrail’in İran politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran basınına yansıyan açıklamalarda Abdullahi, ABD Başkanı Trump’ın sahadaki gerçekliği kavradığını öne sürerek, "Trump, sahadaki gerçekleri ve hedeflerinin gerçekleşmeyeceğini anladıktan sonra, savaştan çıkmak için bazı ülkelerin liderlerine sığındı." dedi.

Abdullahi, ABD ve İsrail’in başlangıçta çok daha agresif bir plan içerisinde olduğunu iddia etti. Savaşın ilk aşamalarında üst düzey suikastlar planlandığını öne süren Abdullahi, Washington yönetiminin İran’ı 48 saat içerisinde devirmeyi hedeflediğini ancak halk ve silahlı kuvvetlerin direnişiyle ABD’nin yenilgiye zorlandığını ifade etti.

İranlı komutan, saldırıların ilk günlerinde ülke liderine ve komutanlara yönelik suikast girişimlerinin gündemde olduğunu savundu. Abdullahi, hedeflerine ulaşamayan ABD'nin bugün gelinen noktada çatışma ortamından sıyrılmak için arabuluculara ihtiyaç duyduğunu iddia etti.



