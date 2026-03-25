Bakan Uraloğlu: “5G'ye geçiş için 31 Mart'ta tören düzenlenecek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin, 31 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törenle Türkiye’nin 5G’ye geçişinin resmen ilan edileceğini açıkladı.

(AA)
Uraloğlu, 1 Nisan'da kullanıma sunulacak 5G teknolojisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mobil iletişim alanında 23 Şubat 1994’te başlayan sürecin, 5G teknolojisiyle yeni bir evreye taşınacağını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek törenle, Türkiye'nin 5G'ye geçişi resmen ilan edilecek. 1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz. 5G ile birlikte iletişim hızı artacak. Bu dönüşüm, yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacak. Yeni teknolojiyle birlikte, akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak.”

