AjansHaber Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Dünyanın özgür halklarının kalpleri siyonistlerle birlikte değil"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bugünlerde dünyadaki birçok ülkede, halkların uyanışına tanıklık ediyoruz. Türkiye, Pakistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap ülkelerinin halkları ABD ile İsrail’in işledikleri suçlara karşı tepkilerini güçlü şekilde dile getiriyor." ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunda tepkilerin giderek arttığını belirterek, "Bugünlerde dünyadaki birçok ülkede, halkların uyanışına tanıklık ediyoruz. Türkiye, Pakistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap ülkelerinin halkları ABD ile İsrail’in işledikleri suçlara karşı tepkilerini güçlü şekilde dile getiriyor. Dünyanın özgür halklarının kalpleri siyonistlerle birlikte değildir. Bölgede istikrar, yalnızca ülkelerin iş birliği ve karşılıklı saygısıyla mümkün olabilir." açıklamalarında bulundu.

ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
