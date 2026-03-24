İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Dünyanın özgür halklarının kalpleri siyonistlerle birlikte değil"

Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunda tepkilerin giderek arttığını belirterek, "Bugünlerde dünyadaki birçok ülkede, halkların uyanışına tanıklık ediyoruz. Türkiye, Pakistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap ülkelerinin halkları ABD ile İsrail’in işledikleri suçlara karşı tepkilerini güçlü şekilde dile getiriyor. Dünyanın özgür halklarının kalpleri siyonistlerle birlikte değildir. Bölgede istikrar, yalnızca ülkelerin iş birliği ve karşılıklı saygısıyla mümkün olabilir." açıklamalarında bulundu.