Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan ve Tokayev, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımaya yönelik çabaların sürdüğünü ve önümüzdeki dönemde bu doğrultuda adımlar atılacağını belirtti.

Kazakistan'da gerçekleştirilen anayasa referandumu neticelerinin hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'in Ramazan ve Nevruz bayramlarını da tebrik etti.