AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e uyarı: "Siyasi fitnelere geçit vermeyeceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e uyarı: “Siyasi fitnelere geçit vermeyeceğiz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz. Dünyanın bu zor zamanlarında dıştan gelen provokasyonlara da içimizde üretilmeye çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz.” dedi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Çirkin siyasete geçit yok

Açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaset tarihimizin en 'kalitesiz' siyasetini yapıyor ve en 'çirkin' dilini kullanıyor" ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

“Aylardır iç politika ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı. Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği, kendisine yakıştığı için Özgür Özel'e iade ediyoruz. Özgür Özel, dünya en zor zamanlarından birinden geçerken ve ülkemizin etrafında birden çok savaş varken, savunma kapasitemize saldıran bir siyasi düşkünlüğü temsil ediyor.”

Cumhurbaşkanına yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap verileceğini vurgulayan Çelik, “Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel'in siyaseti oluyor. Bu yabancılaşmış siyasetin iç siyasete dönük sonucu da Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırmak oluyor. Bunu defalarca yaptılar. Ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler. Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler, milletimiz için güvencedir. Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldıranların bu değerlere zarar vermesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz. Dünyanın bu zor zamanlarında dıştan gelen provokasyonlara da içimizde üretilmeye çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz." ifadelerinde bulundu.

