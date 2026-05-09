Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından Özgür Özel hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmanın, Özel’in bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2026 tarihinde televizyon kanalına konuk olan Özgür Özel’in açıklamalarının incelemeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ifadelerin “kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçek dışı beyanlar içerdiği” değerlendirmesinde bulunulduğu ifade edildi.

Savcılık, bu kapsamda soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında resen başlatıldığını duyurdu.

İlgili madde, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçunu kapsarken, kamu barışına karşı işlenen suçlar arasında yer alıyor.


 

