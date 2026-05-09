GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
22:13 Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
16:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk savunma sanayii dünya ölçeğinde bir ekosistem haline geldi”
17:12 Aziz Yıldırım, seçim öncesi Fenerbahçe derneklerine ve taraftarlara birlik çağrısında bulundu
18:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun’dan stratejik zirve: 8 anlaşma imzalandı, hedef 10 milyar dolar ticaret
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin yer almadığı Avrupa mimarisi eksik kalacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin yer almadığı Avrupa mimarisi eksik kalacaktır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine ve Avrupa kıtasındaki stratejik konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye aday ülke olarak sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Nöbetçi Editör
Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin yer almadığı Avrupa mimarisi eksik kalacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü’nün, Avrupa Birliğinin sembollerinden biri olmasının yanı sıra barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak gelecek hedefinin de göstergesi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği’nin dayandığı kuralların, bugün çok boyutlu krizlerle aynı anda sınandığını kaydetti. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorlukların Avrupa Birliğini daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemeye zorunlu kıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa Birliğinin sembollerinden biri olduğu kadar kıtamızda barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesidir. Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliğinin dayandığı kurallar, çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmaktadır. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliğinin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir.”

Türkiye’nin Avrupa Birliğine aday ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağını ve krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği açısından taşıdığı öneme ilişkin şunları kaydetti:

“Avrupa Birliğine aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliğinin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır.”

 “Ahde vefa” vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini tam üyelik perspektifiyle geliştirme iradesine sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, ilişkilerin ahde vefa ilkesi temelinde ve kazan-kazan anlayışıyla ilerletilmesi gerektiğini belirterek şu mesajı verdi:

“Türkiye olarak, ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliğiyle ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Bu düşüncelerle 9 Mayıs Avrupa Günü’nün, ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımız başta olmak üzere, Avrupa halklarının Avrupa Günü’nü tebrik ediyorum.”


 

#Avrupa Günü
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dışişleri Bakanlığından 9 Mayıs Avrupa Günü paylaşımı
Dışişleri Bakanlığından 9 Mayıs Avrupa Günü paylaşımı
#Gündem / 09 Mayıs 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul vurgusu: “Bu şehir vizyonumuzun merkezidir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul vurgusu: “Bu şehir vizyonumuzun merkezidir”
#Gündem / 25 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den TBMM’de “milli seferberlik” ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den TBMM’de “milli seferberlik” ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu
Ekonomi
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu: Züber olayının marka yönetimi analizi
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu: Züber olayının marka yönetimi analizi
Gündem
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.