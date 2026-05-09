Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin yer almadığı Avrupa mimarisi eksik kalacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü’nün, Avrupa Birliğinin sembollerinden biri olmasının yanı sıra barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak gelecek hedefinin de göstergesi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği’nin dayandığı kuralların, bugün çok boyutlu krizlerle aynı anda sınandığını kaydetti. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorlukların Avrupa Birliğini daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemeye zorunlu kıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa Birliğinin sembollerinden biri olduğu kadar kıtamızda barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesidir. Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliğinin dayandığı kurallar, çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmaktadır. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliğinin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir.”

Türkiye’nin Avrupa Birliğine aday ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağını ve krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği açısından taşıdığı öneme ilişkin şunları kaydetti:

“Avrupa Birliğine aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliğinin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır.”

“Ahde vefa” vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini tam üyelik perspektifiyle geliştirme iradesine sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, ilişkilerin ahde vefa ilkesi temelinde ve kazan-kazan anlayışıyla ilerletilmesi gerektiğini belirterek şu mesajı verdi:

“Türkiye olarak, ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliğiyle ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Bu düşüncelerle 9 Mayıs Avrupa Günü’nün, ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımız başta olmak üzere, Avrupa halklarının Avrupa Günü’nü tebrik ediyorum.”



