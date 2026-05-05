09:53 Bakan Gürlek: "Suç örgütüne ağır bir darbe indirildi"
22:40 Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
22:39 Bakan Göktaş: “Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurma sürecini desteklemeye devam edeceğiz”
22:22 Dolandırıcılık şebekesine dev operasyon: 1 milyar 50 milyon liralık mal varlığına el konuldu
22:19 Bakırköy'de fuar öncesi trafik düzenlemesi
21:15 Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
20:25 MKE’den SAHA 2026 çıkarması: Yeni nesil obüs ve mayın temizleme sistemi vitrine çıkıyor
19:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor”
Bakan Gürlek: “Suç örgütüne ağır bir darbe indirildi”

Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına yönelik operasyonlar sürerken, İzmir merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmada milyarlarca liralık kirli para trafiği mercek altına alındı. Sekiz ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sanal kumar faaliyetleri üzerinden organize şekilde para akışı sağladığı öne sürülen suç örgütüne yönelik önemli adım atıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada devlet kurumlarının koordineli şekilde mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek, yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.

8 ilde eş zamanlı operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, sanal kumar ve yasa dışı bahis organizasyonları üzerinden yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yönettiği değerlendirilen suç ağı hedef alındı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun kapsamına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir.”

“Kararlı mücadelemiz sürecek”

Yasa dışı bahis ve sanal kumarın toplumsal yapıya zarar verdiğini belirten Gürlek, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyon içerisinde çalıştığını ifade etti.

Operasyona ilişkin değerlendirmesinde illegal yapılara karşı mücadelenin devam edeceğini kaydeden Gürlek, şu açıklamada bulundu:

“Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.”

Operasyona katılan ekiplere teşekkür

Bakan Gürlek, operasyonun yürütülmesinde görev alan yargı ve emniyet birimlerini de tebrik etti. Açıklamasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile emniyet güçlerinin çalışmalarına dikkat çeken Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz.”

Adalet Bakanı Gürlek: "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
