Türkiye siber savunma için düğmeye basıyor

Dijital tehditlerin artmasıyla birlikte Türkiye, siber güvenlik alanında yeni bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanacak Siber Güvenlik Kurulunda kritik altyapılar, dijital saldırılar ve toplumsal güvenliği ilgilendiren riskler ele alınacak.

Siber saldırılar, veri ihlalleri ve dijital manipülasyon girişimleri dünya genelinde ülkelerin güvenlik politikalarını yeniden şekillendirirken, Türkiye de siber alanda kapsamlı bir güvenlik yapılanmasını devreye alıyor. Bu kapsamda oluşturulan Siber Güvenlik Kurulu, bugün Beştepe’de ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantıda, devlet kurumlarının dijital altyapılarının korunmasına yönelik yeni adımlar değerlendirilecek. Kritik sektörlerin güvenliği, ulusal siber savunma kapasitesi ve dijital tehditlere karşı koordinasyon mekanizmaları gündemin ana başlıkları arasında yer alacak.

Yeni yol haritası şekillenecek

Mart 2025’te yürürlüğe giren Siber Güvenlik Kanunu sonrası kurulan kurul, Türkiye’nin dijital güvenlik politikalarının merkezinde yer alacak. Ekim 2025’te Siber Güvenlik Başkanlığı görevine getirilen Ümit Önal da toplantıya katılan isimler arasında bulunacak.

Toplantıda, kamu kurumlarının siber dayanıklılığının artırılması, kritik altyapıların korunması ve ulusal güvenliği tehdit eden dijital risklere karşı ortak strateji geliştirilmesi bekleniyor.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı da iştirak edecek.

Dijital tehditlere yakın takip

Kurulun gündeminde yalnızca teknik saldırılar bulunmuyor. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden çocukları ve gençleri hedef alan zararlı yapılanmalar da detaylı şekilde ele alınacak.

Son dönemde artış gösteren dijital yönlendirme, sanal zorbalık ve gençleri etkileyen çevrimiçi risklerin ardından yeni koruma mekanizmalarının devreye alınması planlanıyor.

Toplantıyla birlikte Türkiye’nin siber alanda daha hızlı müdahale eden, daha koordineli ve daha güçlü bir güvenlik sistemine geçiş yapması hedefleniyor.

