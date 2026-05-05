İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 63 gözaltı

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 63 gözaltı

İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Başakşehir başta olmak üzere kent genelinde silahlı eylemler gerçekleştirdiği belirlenen suç yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, onlarca şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 63 gözaltı


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütüne yönelik kapsamlı çalışma yürüttü.

Örgütün faaliyet alanı mercek altına alındı

Yürütülen soruşturmada, daha önce işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan Ş.B’nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün İstanbul genelinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin incelemelerinde örgütün, kurşunlama ve yaralama olaylarını örgüt üyeleriyle birlikte para karşılığı üçüncü kişilere yaptırdığı belirlendi. Söz konusu eylemlerin esnaf üzerinde korku ve baskı oluşturmak, uyuşturucu gelirinin paylaşımı ile bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği değerlendirildi.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul merkezli 5 ilde belirlenen adreslere helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 3 otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 3,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Örgüt lideri dahil 38 kişi tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda, suç örgütü elebaşı dahil 38 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 63 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

