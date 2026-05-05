İçişleri ve Adalet Bakanları Ankara’da görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede iki bakanlık arasındaki iş birliği, hukukun tesisi ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

“Adalet Bakanımız Akın Gürlek’i Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum.” diyen Bakan Çiftçi, görüşmenin önemine dikkat çekti.

"Güçlü eşgüdüm” ve devlet vurgusu

Bakan Çiftçi, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları arasındaki koordinasyonun devlet geleneği ve kamu sorumluluğu açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Hukukun tesisi ve kamu düzeninin muhafazası noktasında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız olarak ortaya koyduğumuz güçlü eşgüdüm; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız emanet bilincinin bir tezahürüdür. Biri hakkı, diğeri nizamı gözeten bu iki kanat; aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yapmaktadır.”

Teşekkür ve iyi dilek mesajı

Nazik ziyaret ve değerlendirmeler için Adalet Bakanı Akın Gürlek’e teşekkür eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Bakan Gürlek’e teşekkür eden Bakan Çiftçi, “Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşaAllah.” mesajını paylaştı.”