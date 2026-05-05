Paymix-3 operasyonunda dev darbe: Yasa dışı bahis ve kara para ağı çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “Paymix” soruşturmasının üçüncü dalga operasyonunda, yasa dışı bahis ve kara para aklama ağına ağır darbe indirildi. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, milyonlarca kullanıcı verisi ve yüzlerce hesap deşifre edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yasa dışı bahis ağlarına uzanan finansal ve teknik yapıyı ortaya çıkardı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemeler ve dijital analizler sonucunda, Pentech Bilişim Teknolojileri bünyesindeki sunucular üzerinden 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı, barındırma ve veri depolama hizmeti sağlandığı tespit edildi.

Milyonlarca kullanıcı ve binlerce hesap tespit edildi

Dosyada yer alan bilgilere göre, suç örgütü tarafından yönetilen sistemlerde yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı kaydı belirlendi.

Kayıtların dağılımında 3 milyon 173 bin kullanıcının kimlik numarasıyla, 8 milyon 800 bin kullanıcının ise telefon numarasıyla sisteme dahil edildiği anlaşıldı. Finansal izlemelerde ise bahis sitelerine para yatırmak için kullanılan 14 bin 600, para çekmek için kullanılan 52 bin 800 banka hesabı deşifre edildi.

Çok katmanlı kara para aklama yöntemi

Soruşturma kapsamında, yasa dışı gelirlerin meşru ticari faaliyet görüntüsü altında sisteme sokulduğu belirlendi.

E-ticaret siteleri üzerinden sahte ticari işlemler oluşturularak para akışının gizlendiği, teknik ekibin altyapıyı yönettiği, finansal ekibin ise kripto varlıklar üzerinden çok aşamalı transfer zincirleri kurduğu tespit edildi.

Ayrıca yasa dışı gelirlerin yurt içinde Adana ve Bursa’daki kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla, yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde fiziki teslim yöntemleriyle aklandığı ortaya çıkarıldı.

Varlıklara el konuldu, şirkete TMSF kayyımı atandı

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu.

Suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yönetimi ise sulh ceza hakimliği kararıyla TMSF’ye devredildi.

Bakan Gürlek: “Siber dünyada tarihi bir darbe indirildi”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Paymix-3” operasyonuna ilişkin açıklamasında yürütülen sürecin organize suç yapıları açısından kritik bir kırılma noktası olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Paymix-3 operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir. Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir. Bu operasyonla 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır. Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceği öğrenildi.

