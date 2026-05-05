Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş’tan Paris’te COP31 vurgusu

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirdiği temaslarda COP31 sürecine yönelik uluslararası iş birliği ve sıfır atık vizyonunu gündeme taşıdı. Görüşmelerde döngüsel ekonomi ve iklim finansmanı başlıkları öne çıktı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Ağırbaş, üst düzey isimlerle ikili görüşmeler yaparken aynı zamanda toplantılara konuşmacı olarak katıldı. Görüşmelerde sıfır atık, döngüsel ekonomi, metan emisyonlarının azaltımı ve iklim finansmanı başlıklarında COP31 sürecine yönelik iş birliği alanları ele alındı.

COP31 sürecine yönelik iş birliği mesajı

Görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağırbaş, uluslararası iklim gündemi ile günlük yaşam arasında bağ kurma hedefini şu sözlerle ifade etti:

“COP31 yolunda uluslararası iklim ajandası ile günlük yaşam arasında köprü olma irademizi vurguladık. Enerjiden gıda güvenliğine kadar yürüttüğümüz projeleri uluslararası ölçekte birleştirerek, vaatleri gerçek değişime dönüştürmeye kararlıyız.”

Üst düzey temaslar ve stratejik başlıklar

Paris temasları kapsamında Ağırbaş, eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius ile bir araya geldi. Ayrıca Almanya, Birleşik Krallık ve Avrupa iklim kurumlarından temsilcilerle görüşmeler gerçekleştirildi.

Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İklim Eylemi Genel Direktörü Dr. Heike Henn ile yapılan görüşmede sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin COP31 sürecine entegrasyonu ele alındı.

Ağırbaş, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“COP31 sürecinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin oynayacağı kritik rolü paylaştık. İklim Eylem Ajandasının güçlendirilmesi, sahadaki toplulukların ve sivil toplum kuruluşlarının daha görünür kılınması noktasında yürüteceğimiz iş birliği fırsatlarını değerlendirdik.”

Bilim, akademi ve iklim politikaları vurgusu

Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanlığı Baş Bilimsel Danışmanı Prof. Emily Shuckburgh ile yapılan görüşmede iklim biliminin toplumsal etkiyle buluşturulması ele alındı.

Ağırbaş, bu başlıkta şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle üniversitelerin iklim eylemi projelerimize sunabileceği katkılar ve döngüsel ekonomi çözümlerinin bilimsel temellerle güçlendirilmesi hususunda stratejik iş birliği fırsatlarını değerlendirdik.”

Küresel iklim diplomasisinde sıfır atık vizyonu

Avrupa İklim Vakfı Üst Yöneticisi Laurence Tubiana ile gerçekleştirilen görüşmede ise Paris Anlaşması sonrası iklim politikalarının yönü değerlendirildi.

Ağırbaş, küresel iş birliği vurgusunu şu sözlerle dile getirdi:

“COP31 yolunda sıfır atık, döngüsel ekonomi ve Eylem Ajandası önceliklerimizi paylaşarak, hayırseverlik sektörü ile akademik ağların çözüm odaklı projelerimize sunabileceği katkıları ele aldık.”

Metan emisyonları ve küresel çözüm arayışı

Global Methane Hub Üst Yöneticisi Marcelo Mena ile yapılan görüşmede ise metan emisyonlarının azaltımı stratejileri değerlendirildi.

Ağırbaş, bu kapsamda şunları kaydetti:

“COP31 yol haritamız çerçevesinde, metan emisyonlarına yönelik teknik çözümlerin yanı sıra iklim bilincinin yaygınlaştırılmasına dair önceliklerimize değindik.”

G7 oturumlarında sıfır atık mesajı

G7 kapsamında düzenlenen Atıklardan Metan Üretimi Toplantısında konuşan Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının kapsamını şu sözlerle anlattı:

“Sıfır atık yaklaşımımız sadece bir süreç sonu yönetimi değil, gıda israfının önlenmesinden sistemin yeniden tasarlanmasına kadar uzanan kapsayıcı bir icra mekanizmasıdır.”

“Küresel dönüşüm için köprü olma iradesi”

Geleceğe Giden Yol oturumunun kapanış konuşmasını da yapan Ağırbaş, iklim krizinin etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“İklim krizinin mülteci nüfusu gibi kırılgan gruplar üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, yeşil dönüşümün sadece bir gereklilik değil, güçlü bir ekonomik tercih olduğunu belirttik.”

Ağırbaş, uluslararası iş birliği mesajını ise şu ifadelerle tamamladı:

“Enerjiden gıda güvenliğine kadar yürüttüğümüz projeleri uluslararası ölçekte birleştirerek, vaatleri gerçek değişime dönüştürmeye kararlıyız.”

STK toplantısı ile temaslar tamamlandı

Ağırbaş, Paris programı kapsamında Fransa’daki Türk Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısına da katılarak COP31 süreci ve sıfır atık vizyonunun toplumsal boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.