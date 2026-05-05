AjansHaber Gündem Baykar'dan SAHA 2026'da yeni nesil SİHA ve akıllı mühimmat hamlesi

Baykar’dan SAHA 2026’da yeni nesil SİHA ve akıllı mühimmat hamlesi

Baykar, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda K2 Kamikaze İHA ile Mızrak ve Sivrisinek akıllı dolanan mühimmatlarını ilk kez tanıtarak savunma teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Şirket, fuar boyunca geniş ürün yelpazesi ve stratejik platformlarıyla İstanbul’da yer alıyor.

Baykar’dan SAHA 2026’da yeni nesil SİHA ve akıllı mühimmat hamlesi

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi organizasyonlarından biri olan SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

9 Mayıs’a kadar sürecek fuarda Baykar, hem iç alan hem de açık sergileme bölümünde yeni nesil savunma sistemlerini uluslararası kamuoyuna sunuyor.

K2, Mızrak ve Sivrisinek ilk kez tanıtıldı

Baykar, fuarda “feda edilebilir sınıf” olarak tanımlanan yeni nesil akıllı dolanan mühimmat ailesini ilk kez sergiledi.

Bu kapsamda K2 Kamikaze İHA ile birlikte Mızrak ve Sivrisinek sistemleri savunma sanayii profesyonellerinin karşısına çıktı.

Yüksek hassasiyetli vurucu kabiliyeti düşük maliyetli ve feda edilebilir mimariyle birleştiren K2 Kamikaze İHA, sürü operasyonlarına yönelik yeni bir konsept olarak öne çıkıyor.

Sınıfının en büyük platformlarından biri olan K2, 200+ kilogram faydalı yük kapasitesiyle yoğun elektronik harp ortamlarında dahi hedef etkisiz hale getirme kabiliyeti sunuyor.

Derin vuruş kabiliyeti: Mızrak

1000 kilometreyi aşan menziliyle dikkat çeken Mızrak, 40+ kilogram faydalı yük kapasitesi ve yapay zeka destekli otonom vuruş sistemiyle derin operasyonlarda stratejik bir güç çarpanı olarak konumlanıyor.

Sivrisinek ile taktik esneklik

Taktik sahaya yönelik geliştirilen Sivrisinek ise keşif ve imha görevlerini tek platformda birleştiriyor.

GNSS bağımsız yapay zeka destekli görsel konumlandırma sistemi sayesinde zorlu coğrafyalarda yüksek hassasiyetle hedef tespiti ve angajman gerçekleştirebiliyor.

Baykar’dan geniş platform gösterimi

Fuar kapsamında Baykar, yalnızca yeni mühimmatları değil, geniş ürün ailesini de ziyaretçilere sunuyor.

İç alanda Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA sergilenirken, dış alanda Bayraktar TB2 SİHA, TB3 ve AKINCI TİHA platformları yer alıyor.

Ayrıca yapay zeka tabanlı mini seyir füzeleri KEMANKEŞ 1 ve KEMANKEŞ 2 de fuar kapsamında gösterime çıkarıldı.

Baykar’ın geliştirdiği elektro-optik sistemler, gimbalkamera çözümleri ve hızlı haritalama podları da fuarın dikkat çeken teknolojileri arasında bulunuyor.

Stratejik iş birlikleri ve yeni ortaklıklar

Fuar süresince Baykar’ın yerli ve yabancı savunma sanayi temsilcileriyle bir araya gelerek yeni iş birliği anlaşmaları yapması bekleniyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin savunma ekosistemini güçlendirecek ve teknolojik derinliğini artıracak ortaklıkların imzalanması planlanıyor.

