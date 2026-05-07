Bakan Gürlek’ten kritik soruşturma açıklamaları: “Etkin pişmanlıktan faydalandılar”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında yerel yönetimlere yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu. Uşak ve Antalya merkezli dosyalarda etkin pişmanlık hükümlerinin devreye girdiğini belirten Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmalar, CHP kurultayı tartışmaları ve devam eden dava süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Gürlek’in açıklamaları, belediyelere yönelik soruşturmaların kapsamı ve yargı süreçlerinin seyri açısından yeni bir döneme işaret etti.

“Özkan Yalım’ın beyanlarının alındığını duydum”

Etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelere değinen Bakan Gürlek, soruşturma dosyalarındaki gelişmelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Bugün de bildiğim kadarıyla Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlarının alındığını duydum.”

Gürlek, dosyaların teknik yapısına ve mevcut delil durumuna ilişkin değerlendirmesinde ise soruşturmanın geniş çaplı sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“407 sanıklı bir dava yürütülüyor. Suç örgütü lideri hakkında 143 eylem bulunuyor. Şu ana kadar ifadesini geri çeken ya da etkin pişmanlıktan vazgeçen kimse olmadı. Kimse baskıyla ifade vermedi.”

“Soruşturmalar siyasi kimlik gözetilmeden yürütülüyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine yönelik operasyonların siyasi olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren Gürlek, yargı makamlarının tarafsız hareket ettiğini vurguladı.

Soruşturmaların parti ayrımı yapılmaksızın yürütüldüğünü dile getiren Bakan Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:

“Dosyanın kapağına bakılmaz. Şahsın hangi partiden olduğuna bakılmaz. AK Partili belediyelere de operasyon yapıldı. İhale dosyaları inceleniyor, raporlar bekleniyor. Süreç devam ediyor.”

“Nihai amaç yolsuzluk havuzu oluşturmak”

İddianamede yer alan suç örgütü yapılanmasına ilişkin iddiaları da paylaşan Gürlek, örgütün hedeflerine dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere işaret eden Bakan Gürlek, şu açıklamayı yaptı:

“İddianamede suç örgütünün nihai amacı yolsuzluk havuzu oluşturmak, Cumhurbaşkanlığı fonu meydana getirmek ve partiyi dizayn etmektir.”

Mahkeme salonundaki tartışmalara tepki

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı süreçte duruşma salonlarında yaşanan tartışmalara da değinen Gürlek, mahkeme heyetlerini hedef alan söylemlerin doğru olmadığını söyledi.

Yargı süreçlerinin usul kuralları çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Bakan, şu ifadeleri kullandı:

“Mahkemelerde şov yapılmaz. Deliller tartışılır, savunmalar yapılır. Heyeti hedef alan söylemler doğru değildir. Mahkeme usul kurallarını uygular ve bu tür çıkışlardan etkilenmez.”

“Mahkemeler Türk milleti adına karar verir”

Son dönemde kamuoyunda tartışılan CHP kurultayı davası ve yargıya müdahale iddialarına ilişkin de konuşan Gürlek, mahkemelerin bağımsızlığına vurgu yaptı.

Yargı süreçlerine yönelik dış müdahale iddialarını reddeden Bakan Gürlek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mahkemeler Türk milleti adına karar verir. Bu süreçlere kimse müdahale edemez.”

Bakan Gürlek ayrıca, Büyükçekmece iddianamesinin kabul edildiği bilgisini aldığını belirterek, belediye iştiraklerine ilişkin ihale dosyalarındaki incelemelerin çok yönlü şekilde sürdüğünü ifade etti.