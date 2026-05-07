Yerli robotlar SR40 ve SR80 SAHA 2026'da tanıtıldı

Yerli robotlar SR40 ve SR80 SAHA 2026’da tanıtıldı

Altınay Robot Grubu, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen endüstriyel robotları SR40 ve SR80’i SAHA 2026’da tanıttı. Robotlar, yüksek hassasiyet ve geniş kullanım alanıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en büyük savunma, havacılık ve uzay etkinliklerinden biri olan SAHA 2026 Uluslararası Fuarı’nda, yerli endüstriyel robot teknolojileri ön plana çıktı. Altınay Robot Grubu, geliştirdiği SR40 ve SR80 modellerini sektör temsilcilerinin beğenisine sundu.

SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu etkinlik kapsamında Türk savunma ve sanayi firmaları yeni nesil ürünlerini sergiliyor.

Tam bağımsız üretim altyapısı dikkat çekti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Hamle Programı” desteğiyle geliştirilen SR40 ve SR80 robotları; motorundan yazılımına, sürücüsünden mekanik tasarımına kadar tamamen yerli ve bağımsız bir ekosistem üzerine inşa edildi.

Yüksek taşıma kapasitesi ve geniş kullanım alanı

SR40 (40 kilogram taşıma kapasitesi) ve SR80 (80 kilogram taşıma kapasitesi), Altınay Robot Grubu bünyesindeki GRASS şirketinin robot ailesinin yeni üyeleri olarak öne çıkıyor. Sistemler; otomotiv, gıda, metal işleme ve ağır sanayi gibi birçok üretim alanına çözüm sunmayı hedefliyor.

Küresel standartlarda performans hedefi

Yerli endüstriyel robotlar; geniş çalışma uzayı, yüksek tekrarlanabilirlik hassasiyeti ve optimize edilmiş hareket kontrol mimarisi ile uluslararası standartları karşılayacak şekilde tasarlandı. Bu özellikleriyle üretim süreçlerinde yüksek verimlilik sağlaması amaçlanıyor.

Yerli robot ekosistemi genişliyor

Altınay Robot Teknolojileri’nin 2021 yılında temellerini attığı GRASS projesi, endüstriyel robot kol ve bileşenlerinin yerli olarak geliştirilmesini hedefliyor. Proje kapsamında servo motor, redüktör ve motor sürücü gibi kritik parçaların da Türkiye’de üretilmesi planlanıyor.

Toplam 20 bin metrekarelik kapalı alan yatırımıyla desteklenen bu yapılanma, Türkiye’nin robot teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

