Baykar SAHA 2026’da stratejik iş birlikleriyle savunma sanayisinde yeni dönem başlattı

Savunma ve havacılık sanayisinin önemli buluşmalarından SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, stratejik ortaklıkların merkezine dönüşürken Baykar, çok sayıda yerli ve yabancı paydaşla yeni iş birliklerine imza attı.

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları dikkat çeken anlaşmalarla öne çıktı. Bu kapsamda Baykar’ın farklı platformlara yönelik teknoloji ve üretim kabiliyetini güçlendiren çok sayıda protokol hayata geçirildi.

MKE ile mühimmat ve tapa geliştirme anlaşması

Baykar, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) ile İHA Harp Başlığı ve Tapa Geliştirme-Tedarik Anlaşması imzaladı. Törene Baykar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Köseoğlu ile MKE Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik katıldı.

Aksa İleri Kompozit ile platform bazlı iş birliği

Baykar, Aksa İleri Kompozit ile Bayraktar AKINCI, KIZILELMA, TB2, TB3 ve K2 platformlarında kullanılan kompozit malzemelere yönelik stratejik işbirliği anlaşması gerçekleştirdi. İmza töreninde Mustafa Köseoğlu ile Aksa İleri Kompozit Genel Müdürü Abdullah Ocak yer aldı.

TEI ile motor tedarik anlaşması

Bir diğer anlaşma Baykar ile TEI arasında yapıldı. İşbirliği, Bayraktar TB3 platformunda kullanılan TEI-PD200 motorunun tedarik sürecine ilişkin stratejik ortaklığı kapsıyor.

ASELSAN ile geniş kapsamlı sistem entegrasyonu

Baykar ile ASELSAN arasında imzalanan anlaşma; Bayraktar TB2, TB3, AKINCI ve KIZILELMA platformlarında kullanılan radar, mühimmat, IFF sorgulayıcı, kamera, uydu haberleşme ve telsiz sistemlerini kapsayan geniş bir teknoloji iş birliğini içeriyor. Törene Mustafa Köseoğlu ile ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı katıldı.

ROKETSAN ile mühimmat ve ekipman entegrasyonu

Baykar, ROKETSAN ile de stratejik iş birliği anlaşmasına gitti. Anlaşma; TB2, AKINCI, KIZILELMA, SİVRİSİNEK, KEMANKEŞ ve TB3 platformlarında kullanılan mühimmat ve ekipmanların geliştirilmesi ve entegrasyonunu kapsıyor. İmza, Mustafa Köseoğlu ile ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Ali Alper Güneri tarafından atıldı.

EDGE Group ile uluslararası çerçeve anlaşma

Baykar ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri merkezli savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group ile uluslararası iş birliğine yönelik çerçeve anlaşmasına imza attı.

SAHA 2026 kapsamında atılan bu imzalar, Baykar’ın hem yerli savunma ekosistemiyle entegrasyonunu güçlendirmesi hem de küresel iş birliği ağını genişletmesi açısından kritik adımlar olarak değerlendirildi.