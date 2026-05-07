BMC’den güvenlik güçlerine yeni araç: PAMİR 4x4 sahaya çıkıyor

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda şirketin yeni projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savunma sanayisinde yerli ve milli üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Tosyalı, PAMİR 4x4 aracının sahadaki yeni ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirildiğini söyledi.

Terörle mücadelede değişen operasyonel şartların yeni araç ihtiyaçlarını beraberinde getirdiğini dile getiren Tosyalı, PAMİR 4x4’ün özellikle personel ve hafif yük taşımacılığı için tasarlandığını ifade etti.

“Her koşulda pratik kullanım sağlayacak”

Aracın kullanım amacına ilişkin bilgi veren Tosyalı, güvenlik güçlerinin sahadaki hareket kabiliyetini artıracak bir platform geliştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de terör atmosferinin dağılmasıyla beraber artık kuvvetlerimizin sahada kullanacakları, hem personel hem yükü daha çevik olarak taşıyacakları zırhsız hafif araç ihtiyacı ortaya çıktı. Bunu karşılamak üzere PAMİR 4x4 aracımızı geliştirdik. Hem daha ekonomik, hafif hem personel hem de hafif yük taşımada, sahada, arazide, her koşulda çok pratik bir ulaşım aracı olacak.”

“Uluslararası alıcılara da sunuldu”

PAMİR 4x4’ün prototip aşamasını geride bıraktığını ve aktif kullanıma hazır olduğunu vurgulayan Tosyalı, aracın tüm test süreçlerinden başarıyla geçtiğini söyledi.

Teslimat aşamasına gelinen araç için uluslararası tanıtım sürecinin de başladığını belirten Tosyalı, şunları kaydetti:

“Bu araç bir prototip değil. Tüm testleri bitmiş, teslimata hazır bir araç. Örtüsünü açtık ve artık uluslararası alıcılara da görücüye çıkardık. Zaten uzun zamandır kuvvetlerimiz aracımızın testini yapıyordu.”

BMC tesislerinde üretim temposu arttı

BMC’nin Ankara’daki üretim kompleksinde savunma projelerine yönelik yoğun üretim faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Tosyalı, tank ve zırhlı araç projelerinde teslimatların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ifade etti.

Ankara’daki tesislerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Tosyalı, şu değerlendirmede bulundu:

“Ankara’daki tank ve yeni nesil zırhlı araçlar üretim kompleksimiz hemen hemen bütün birimleriyle 7/24 üretim yapar hale geldi. Öngördüğümüz üretim ve teslimat programı çerçevesinde tanklarımızı teslim ediyoruz. Bunun yanında 8x8 zırhlı personel taşıyıcılarımızın üretimi başladı. Leopar tanklarımızın modernizasyonu da yine burada yürütülüyor.”