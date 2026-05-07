Ermenistan’dan Türkiye mesajı: “Tam normalleşmeye hazırız”

Türkiye ile Ermenistan arasında son yıllarda yeniden ivme kazanan normalleşme trafiğine ilişkin Erivan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Ermenistan Dış İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanı Khandanyan, iki ülke arasındaki temasların olumlu seyrettiğini belirterek, diplomatik ilişkilerin kurulması ve kara sınırlarının açılması konusunda Türkiye’den karşılık beklediklerini söyledi.

Erivan’da düzenlenen “Erivan Diyalog 2026” Forumu’nda konuşan Khandanyan, bölgesel istikrar ve iş birliği hedefi doğrultusunda Türkiye ile yürütülen sürecin stratejik önem taşıdığını ifade etti.

“Kayda değer ilerleme sağlandı”

Normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Khandanyan, Ankara-Erivan hattındaki siyasi temasların düzenli şekilde devam ettiğini belirtti.

Sürecin son yıllarda somut ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Khandanyan, iki taraf arasında yürütülen diyaloğun yapıcı zeminde sürdüğünü kaydetti.

Yılmaz ve Paşinyan ziyaretleri vurgusu

Khandanyan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Erivan ziyareti ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ınTürkiye temaslarının sürece yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

İki ülke arasında güven artırıcı adımların sürdüğünü belirten Khandanyan, Ani Köprüsü’nün restorasyonuna ilişkin protokol ile Erivan-İstanbul direkt uçuşlarının yeniden başlamasını normalleşme sürecinin somut çıktıları arasında gösterdi.

“Ermenistan hükümeti ve halkı, tam normalleşmeye hazırdır”

Erivan yönetiminin ilişkilerde yeni aşamaya geçmeye hazır olduğunu dile getiren Khandanyan, Türkiye’ye yönelik beklentilerini şu sözlerle ifade etti:

“Ermenistan hükümeti ve halkı, tam normalleşmeye hazırdır.”

Khandanyan, diplomatik ilişkilerin resmen kurulması ve sınırların açılması yönünde Ankara’dan adım beklediklerini söyledi.

Daha önce gündeme gelen üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik pasaport sahiplerine yönelik sınır geçişi kararlarının henüz uygulanmadığını hatırlatan Khandanyan, buna rağmen siyasi temasların olumlu şekilde devam ettiğini kaydetti.

“Seçimlerden sonra da politika değişmeyecek”

Ermenistan’daki yaklaşan parlamento seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Khandanyan, seçim sürecinin Türkiye ile yürütülen normalleşme politikasını etkilemeyeceğini belirtti.

Bölgesel istikrar ve barış hedefinin öncelikli gündem maddesi olduğunu vurgulayan Khandanyan, şu ifadeleri kullandı:

“İstikrar, barış ve bölgesel iş birliği aradığımız temel hedeflerdir.”

Khandanyan, seçimlerin ardından da Türkiye ile diyaloğun devam edeceği mesajını verdi.

AB ile entegrasyon mesajı

Konuşmasında Ermenistan’ın Avrupa Birliği ile ilişkilerine de değinen Khandanyan, özellikle reform ve güvenlik alanlarında AB ile iş birliğinin derinleştiğini söyledi.

Ermenistan’ın Avrupa ile ekonomik entegrasyon açısından önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Khandanyan, kamuoyunun da AB ile daha yakın ilişkileri desteklediğini ifade etti.