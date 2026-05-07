GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vakıf medeniyeti, adaletle yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun en somut tezahürüdür”
16:01 Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, seçim yarışından çekilerek Aziz Yıldırım’ı destekledi
23:07 Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
10:45 MHP Genel Başkanı Bahçeli’den TBMM’de “milli seferberlik” ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu
AjansHaber Gündem İstanbul’da yasa dışı bahis ağına iddianame

İstanbul’da yasa dışı bahis ağına iddianame

İstanbul’da yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen ve kamuoyunda “Yolyemezler Çetesi” olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
İstanbul’da yasa dışı bahis ağına iddianame

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, elebaşılığını Mehmet Selim Akkoyun’un yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne ilişkin teknik takip, dijital inceleme, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Hücre evlerinden yasa dışı bahis operasyonu

Soruşturma dosyasına göre örgüt üyelerinin, İstanbul genelinde kiraladıkları yaklaşık 20 ayrı adresi “hücre evi” olarak kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin bu adreslerde oluşturdukları ofisler üzerinden yasa dışı bahis organizasyonunu yönettikleri kaydedildi.

Yapılan incelemelerde, kiralık banka hesapları ve panel sistemleri aracılığıyla yurt dışı sunucular üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı, bu yöntemle yüksek miktarda gelir elde edildiği tespit edildi.

Günlük işlem hacmi 84 milyon lirayı aştı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan finansal analiz raporlarında, şüpheliler arasında yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirtildi.

Ele geçirilen dijital materyallerde ise örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon lirayı aşan para trafiğine ulaştığı değerlendirildi.

39 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 39’u tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Firari olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşısı, 7 yönetici ve 71 örgüt üyesi olmak üzere toplam 79 şüpheli hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanununa muhalefet”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” ile “örgüte üye olma” suçlarından dava açılması talep edildi.

ASELSAN “oyun değiştiren” teknolojilerle üretim ve ihracat kapasitesini hızla artırıyor
ASELSAN “oyun değiştiren” teknolojilerle üretim ve ihracat kapasitesini hızla artırıyor
#Gündem / 07 Mayıs 2026
Meteoroloji’den Türkiye genelinde keskin hava değişimi uyarısı
Meteoroloji’den Türkiye genelinde keskin hava değişimi uyarısı
#Gündem / 07 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Spor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Ekonomi
Bosch’un Anneler Günü reklamı: Adam köpeği ısırırsa haber olur mu?
Bosch’un Anneler Günü reklamı: Adam köpeği ısırırsa haber olur mu?
İzmir’de 60 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı
İzmir’de 60 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı
Malatya merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 şüpheli gözaltında
Malatya merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 şüpheli gözaltında
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.