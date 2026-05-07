İstanbul’da yasa dışı bahis ağına iddianame

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, elebaşılığını Mehmet Selim Akkoyun’un yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne ilişkin teknik takip, dijital inceleme, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Hücre evlerinden yasa dışı bahis operasyonu

Soruşturma dosyasına göre örgüt üyelerinin, İstanbul genelinde kiraladıkları yaklaşık 20 ayrı adresi “hücre evi” olarak kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin bu adreslerde oluşturdukları ofisler üzerinden yasa dışı bahis organizasyonunu yönettikleri kaydedildi.

Yapılan incelemelerde, kiralık banka hesapları ve panel sistemleri aracılığıyla yurt dışı sunucular üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı, bu yöntemle yüksek miktarda gelir elde edildiği tespit edildi.

Günlük işlem hacmi 84 milyon lirayı aştı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan finansal analiz raporlarında, şüpheliler arasında yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirtildi.

Ele geçirilen dijital materyallerde ise örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon lirayı aşan para trafiğine ulaştığı değerlendirildi.

39 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 39’u tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Firari olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşısı, 7 yönetici ve 71 örgüt üyesi olmak üzere toplam 79 şüpheli hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanununa muhalefet”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” ile “örgüte üye olma” suçlarından dava açılması talep edildi.