İzmir’de 60 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takipte, il dışından İzmir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi.
Araçta 39 kilo kokain
Elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, Karabağlar ilçesinde takibe alınan bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 39 kilo kokain ele geçirildi.
21 kilo 200 gram skunk
Operasyonun devamında Karşıyaka ilçesindeki bir adrese baskın düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 21 kilo 200 gram skunk buldu.
4 şüpheli tutuklandı
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.