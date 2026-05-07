GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vakıf medeniyeti, adaletle yoğrulmuş seçkin bir tasavvurun en somut tezahürüdür”
16:01 Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, seçim yarışından çekilerek Aziz Yıldırım’ı destekledi
23:07 Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
10:45 MHP Genel Başkanı Bahçeli’den TBMM’de “milli seferberlik” ve “Terörsüz Türkiye” vurgusu
AjansHaber Gündem Bakan Bayraktar: “Enerji mimarisinin merkezine elektrikleşme geçecek”

Bakan Bayraktar: “Enerji mimarisinin merkezine elektrikleşme geçecek”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümünde kritik bir eşiğe geldiğini belirterek, yıl sonuna kadar güneş enerjisinin toplam kurulu güçte ilk sıraya yükseleceğini açıkladı. Bayraktar, yeni dönemde enerji altyapısının elektrikleşme, dijitalleşme ve yerli üretim ekseninde şekilleneceğini söyledi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Bakan Bayraktar: “Enerji mimarisinin merkezine elektrikleşme geçecek”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kalyon PV bünyesinde faaliyet gösterecek G12R TOPCONPlusÜretim Tesisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki büyümesini değerlendirdi. Türkiye’nin son yıllarda özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde önemli bir kapasite artışı sağladığını belirten Bayraktar, enerji politikalarının merkezinde artık sürdürülebilirlik ve elektrikleşmenin yer alacağını ifade etti.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında bulunduğunu kaydeden Bayraktar, güneş enerjisindeki büyümenin dikkat çekici seviyeye ulaştığını söyledi.

“Güneş enerjisi yıl sonunda ilk sıraya çıkacak”

Türkiye’nin enerji dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, güneş enerjisindeki kapasite artışına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Şadece güneşte 13 yılda yaklaşık 26 bin 478 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da ilk 5’teyiz, dünyada ise 11’inci sırada yer alıyoruz. Cumhurbaşkanı’mız 2024’te BM İklim Konferansı’nda Bakü’de, 2035’e kadar 80 milyar dolarlık yatırımla kurulu gücümüzü 120 bin megavatın üzerine taşıyacağımızı dünya kamuoyuna ilan etmişti.”

Mart ayında elektrik üretiminde tarihi rekor kırıldığını belirten Bayraktar, yenilenebilir kaynakların toplam elektrik kurulu gücündeki payının yüzde 63’e ulaştığını dile getirdi.

Yeni enerji döneminde elektrikleşme vurgusu

Enerji arz güvenliğinin yalnızca üretim kapasitesiyle sınırlı olmadığını ifade eden Bayraktar, yeni dönemde esnek ve dijital altyapıların ön plana çıkacağını söyledi.

YEKA yarışmaları ve uluslararası enerji yatırımlarına ilişkin bilgi veren Bayraktar, dış yatırım ilgisinin sürdüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Bu yılın yarışmalarını COP31 öncesinde eylül veya ekim aylarında neticelendirmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji alanında YEKA’ların yanı sıra hükümetler arası anlaşmalarla, büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Suudi Arabistan ile yaptığımız hükümetlerarası anlaşma ile ülkemizde ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli’nde 1000’er megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak. Bu santrallerden üretilen elektriği, bugüne kadar Türkiye’de oluşan en düşük fiyatla alacağız. Dünyada bunca krize rağmen ilk etapta yaklaşık 2 milyar dolarlık bu dış yatırımın ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrara güveni göstermesinden rahatsızlık duyuyorlar, bunu hazmedemiyorlar.”

Yenilenebilir enerji sanayisinde yerlilik atağı

Yerli üretim kapasitesindeki artışın enerji sektörüne ivme kazandırdığını belirten Bayraktar, ekipman üretiminde uygulanan yerlilik şartlarının sektörde yeni bir ekosistem oluşturduğunu ifade etti.

Sektördeki üretici sayısı ve istihdam verilerine ilişkin konuşan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Yerli sanayimizi teşvik etmek amacıyla kullanılacak türbinlerde ve panellerde de asgari yerlilik şartı arıyoruz. Bu çerçevede 2014’te sektörde sadece 27 imalatçı varken 12 yıllık süreçte imalatçı sayısı yaklaşık 500’e çıktı. Bu sayede ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçilerle birlikte 50 bin kişiye istihdam imkanı sağladık. Güneş santrallerinde kullanılan aksamlarda yüzde 75, rüzgar santrallerinde ise kule, kanat ve jeneratörde yüzde 70’in üzerinde yerlilik seviyelerine ulaştık. 2014’ten bugüne kadar yenilenebilir enerji santrallerine yaklaşık 41 milyar liralık yerli katkı bedeli desteği verdik.”

“Aynı alandan daha fazla enerji üretilecek”

Açılışı gerçekleştirilen TOPCONPlus tesisinin yüksek verimlilik sağlayan yeni nesil teknolojiye sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, yatırımın stratejik önem taşıdığını belirtti.

Yeni tesisin üretim kapasitesine ilişkin bilgi veren Bayraktar, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu teknoloji sayesinde aynı alandan daha fazla elektrik üretmek mümkün hale gelecek. Bu da hem verimlilik artışı hem de maliyetlerde düşüş anlamına geliyor. Daha da önemlisi, bu ileri teknolojinin artık Türkiye’de, yerli imkanlarla üretilebiliyor olması. Bu yatırımla 1,1 gigavatlıkyeni kapasite devreye alınacak ve toplamda tesis 2,1 gigavatlık hücre üretim kapasitesine ulaşmış olacak. Bu yatırım, Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim kabiliyetinin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece kıymetli. Burada üretilen ürünlerle, ihracatla, yeni yapılacak yatırımlarla bu tesislerimizin daha da büyümesini, gelişmesini diliyorum. Bu yeni tesisin ülkemize, milletimize, Ankara’mıza hayırlı olması temenni ediyorum.”

BMC’den güvenlik güçlerine yeni araç: PAMİR 4x4 sahaya çıkıyor
BMC’den güvenlik güçlerine yeni araç: PAMİR 4x4 sahaya çıkıyor
#Gündem / 07 Mayıs 2026
Ermenistan’dan Türkiye mesajı: “Tam normalleşmeye hazırız”
Ermenistan’dan Türkiye mesajı: “Tam normalleşmeye hazırız”
#Gündem / 07 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Okul çevresindeki silahlı panik aile içi husumetten çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Spor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Konyaspor son nefeste final biletini kaptı: Beşiktaş 0-1 Konyaspor
Ekonomi
Bosch’un Anneler Günü reklamı: Adam köpeği ısırırsa haber olur mu?
Bosch’un Anneler Günü reklamı: Adam köpeği ısırırsa haber olur mu?
Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu’daki diplomasi trafiğinde
Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu’daki diplomasi trafiğinde
Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği hızlandı
Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği hızlandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.