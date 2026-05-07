Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Külliye’nin ana girişinde karşıladı. İki lider, tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra iki ülkenin milli marşları çalındı.Askeri tören ve sembolik detaylar öne çıktı

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerî birlikler yer aldı. Ayrıca 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamlayan Tebbun, “Merhaba asker” diyerek askerlere hitap etti. Ardından iki lider, heyetlerini birbirine takdim etti ve merdivenlerde Türk ve Cezayir bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.

Stratejik görüşmeler ve üst düzey temaslar

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Tebbun’un, ikili temasların ardından Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısı’na başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantıda iki ülke ilişkilerinin ekonomik, siyasi ve bölgesel boyutlarının ele alınacağı belirtiliyor.

Anlaşmalar, imzalar ve devlet nişanı programı

Görüşmelerin ardından taraflar, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Program kapsamında Erdoğan’ın, Tebbun onuruna resmi akşam yemeği vermesi ve Tebbun’a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etmesi planlanıyor.

Törende geniş katılım

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

Ziyaret, Türkiye–Cezayir ilişkilerinde stratejik iş birliğini derinleştirmeyi hedefleyen kritik temaslar arasında yer alıyor.